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بالخمسة… النصر يخسر ودية سيلتا فيغو

18
JULY
2023
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كسب فريق سيلتا فيغو الإسباني نظيره النصر السعودي بخمسة أهداف مقابل لا شيء في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الاثنين، على ملعب استاديو ألجار في البرتغال، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

وبدأ الشوط الأول من المباراة متوازناً بين الفريقين، إذ لم يتمكن أي منهما من تسجيل أي هدف. ولكن في الشوط الثاني، وعند الدقيقة 52 من عمر اللقاء، تلقى لاعب النصر عبد الإله العمري بطاقة حمراء طُرِد على إثرها من الملعب، مما جعل الفريق يكمل المباراة ناقصاً عددياً.

وتمكن فريق سيلتا فيغو من فتح النتيجة عن طريق جايل ألونسو في الدقيقة 57، ولاحقاً سجّل كل من لارسن هدفين، ورودريغيز هدفين أيضاً، في الدقائق 62 و71 و73 و75 على التوالي.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الشوط الأول بالكامل لفريق النصر، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

يشار إلى أن التشكيلة الأساسية للنصر قد شهدت ظهور اللاعب الجديد مارسيلو بروزوفيتش الذي تواجد حتى الدقيقة 58.

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات النصر للموسم الكروي الجديد، ويأمل الجهاز الفني واللاعبون في تحسين أدائهم وتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة.

الشرق الأوسط
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