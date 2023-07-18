living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قنبلة الانتقالات.. رحيل محتمل لرونالدو عن النصر السعودي

18
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أثارت تصريحات إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل الإنجليزي قلق جماهير النصر السعودي حين فتح الباب أمام انضمام نجوم دوري روشن وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو لفريقه على سبيل الإعارة.

وسيعود نيوكاسل المملوك لصندوق الاستثمارات السعودي الموسم القادم للعب في دوري أبطال أوروبا بعد 20 عاما، ورغم ذلك لم يبرم سوى صفقة واحدة هذا الصيف بتعاقده مع ساندرو تونالي نجم وسط ميلان.

وحين تم سؤال هاو خلال حواره مع صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن إمكانية استعارة بعض نجوم الدوري السعودي خاصة رونالدو وروبن نيفيش وكريم بنزيما، لم يغلق الباب أبدا وهو ما يمثل فرصة ذهبية للنجم البرتغالي للعودة للعب في دوري الأبطال.

ذ قال: "الأمر يعتمد على مدى إيجابية ذلك لصالح نيوكاسل، نحن نتصرف وفق مصالحنا أولا".

وأضاف المدرب البالغ 45 عاما حول المبالغ المدفوعة من الأندية السعودية لنجوم أوروبا: "لا أعتقد أن أسعار اللاعبين مبالغ فيها، ربما الرواتب نعم وذلك ضروري لإغراء اللاعبين بالقدوم للدوري السعودي".

يذكر أن صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ مؤخرا على 75% من ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، وقد دعم كلا منها بعدد من اللاعبين أبرزهم بنزيما ونغولو كانتي ونيفيش وخاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   