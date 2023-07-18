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الدوري الأمريكي يعرض سيرجيو بوسكيتس لموقف محرج

18
JULY
2023
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تعرض سيرجيو بوسكيتس، نجم فريق برشلونة السابق لموقف محرج على حسابات الدوري الأمريكي بعد توقيعه رسميا لصفوف فريق إنتر ميامي.

وانضم بوسكيتس إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مؤتمر تقديمهم الرسمي للجماهير ووسائل الإعلام في ميامي مساء الأحد، ووقع نجم إسبانيا على عقد حتى عام 2025.

ورحب حساب الدوري الأمريكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالنجم بوسكيتس عن طريق نشر صورة بالخطأ لزميله السابق في المنتخب الإسباني ألفارو أربيلوا.

وتمت ملاحظة الأمر من جانب المشجعين على "تويتر" ليتم إصلاح الخطأ سريعا بنشرهم صورة جديدة لبوسكيتس، وتعليق "لماذا يبدوا أربيلوا وبوسكيتس متشابهين جدا .. المشرف بحاجة إلى نظارات جديدة".

وعلق بوسكيتس، على انتقاله لإنتر ميامي قائلا: "هذه فرصة خاصة ومثيرة أنا متحمس للغاية لاغتنامها، أتطلع إلى هذه الخطوة التالية في مسيرتي مع إنتر ميامي لقد تأثرت بالنادي عندما جئت مع برشلونة العام الماضي والآن أنا سعيد ومستعد لتمثيل النادي بنفسي".

وأكد إنتر ميامي أن النجم الإسباني وقع عقدا حتى عام 2025، وسيرتدي القميص رقم 5.

وسيرافق بوسكيتس زميله السابق ليونيل ميسي، الذي تم الإعلان عن ضمه رسميا أمس السبت.

يذكر أن إنتر ميامي يحاول أيضا التعاقد مع الإسباني جوردي ألبا، ظهير أيسر برشلونة السابق، بعد رحيله عن الفريق الكتالوني هذا الصيف.

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