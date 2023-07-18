باريس سان جيرمان يستقر على بديل مبابي

A + A -

استقر باريس سان جيرمان، على بديل نجمه الفرنسي كيليان مبابي، الذي يتوقع رحيله عن "حديقة الأمراء".

وقالت تقارير صحفية، إن مبابي أبلغ باريس أنه لن يفعل بند التمديد في عقده، وسيرحل عقب نهاية عقده في صيف 2024.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن باريس يراقب البرتغالي جونزالو راموس، مهاجم بنفيكا، لتعويض الرحيل المحتمل لمبابي.

وأضافت: "راموس يقدم مستويات رائعة خلال الفترة الماضية، وتألق مع البرتغال في مونديال قطر، كما سجل 27 هدفا مع ناديه بالموسم الماضي".



ووفقا للتقرير، فإن لويس إنريكي مدرب سان جيرمان، أخبر إدارة ناديه برغبته في مهاجم مميز سواء استمر مبابي أو رحل عن الفريق.



وأشارت الصحيفة، إلى أن راموس لديه شرط جزائي بقيمة 120 مليون يورو، لكن بنفيكا على استعداد لفتح الباب أمام رحيله مقابل 80 مليون يورو.



ويعد جونزالو، 22 عاما، من ناشئي بنفيكا، وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2020، ولمع بشدة في الموسمين الأخيرين.