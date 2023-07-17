وتأجل الحفل الذي حمل اسم "الكشف" بعض الوقت بسبب الأمطار الغزيرة وعاصفة رعدية، لكن المنظمين في النهاية اتخذوا قرار تنظيمه مع استمرار سقوط الأمطار على ملعب النادي في مدينة ميامي الأميركية.

ولم تثن الأمطار التي تساقطت الجمهور عن الحضور، وكان العديد منهم يرتدي الأكياس الواقية من المطر.

وذكرت تقارير إخبارية أن أكثر من 20 ألف شخص حضروا حفل التقديم.

وعندما كان أحد مالكي النادي والاعب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، يهم بصعود منصة التقديم ترنح مرات عدة وكاد أن يسقط على الأرض.

وألقى النجم الإنجليزي السابق كلمة أكد فيها أن الفصل الجديد من "قصتنا تبدأ هنا" في إشارة إلى حفل انضمام ميسي إلى الفريق.

وعندما دخل ميسي إلى أرضية الملعب، وكان مترديا قميصا أبيض وبنطالا من الجينز، علت أصوات الجماهير المرحبة وأُطلقت الألعاب النارية من حواف المجوهرات.

وتشارك ميسي مع مسؤولي الفريق حمل قميصه الجديد الذي يحمل رقم 10.

وقال ميسي: "سعيد للغاية بقراري المجيء إلى هذه المدينة مع عائلتي، وباختيار هذا المشروع ولا يساورني شك في أننا سنستمتع به كثيرا".

وأضاف: "سنقضي وقتا ممتعًا وستحدث أمور عظيمة".