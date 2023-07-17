صفقة عالمية... رياض محرز إلى الكتيبة الأهلاوية

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حسم النادي الأهلي اتفاقه الرسمي مع الدولي الجزائري رياض محرز، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث سيخضع لفحص طبي قبل التوقيع النهائي والإعلان عن الصفقة.

ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن صفقة محرز خلال الساعات المقبلة، لتصبح ثالث صفقة كبيرة يكشف عنها النادي الأهلي هذا الصيف، بعد السنغالي ميندي حارس المرمى القادم من صفوف تشيلسي، واللاعب البرازيلي روبرتو فيرمينو القادم من صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

ونجح النادي الأهلي في إنهاء ملف رياض محرز بعد مفاوضات ماراثونية مع اللاعب ثم النادي الذي قرر أخيراً الموافقة على عرض الأهلي وبيع المتبقي من عقد الدولي الجزائري.

ويعد رياض محرز واحداً من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، ويحضر في قائمة الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد أن انتقل للسيتي منذ 2018 قادماً من صفوف ليستر سيتي.

وسيشكل محرز إضافة فنية قوية في صفوف النادي الأهلي لما يمتلكه من إمكانات فردية وجماعية هائلة ومميزة، وسيكون نقطة تحول في خط وسط الفريق بجوار نجم ليفربول فيرمينو.