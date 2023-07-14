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قرار مفاجئ من ميسي يقطع به العلاقات مع سان جيرمان

14
JULY
2023
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قام ليونيل ميسي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، ولاعب إنتر ميامي الأمريكي الجديد، بتنفيذ خطوة أنهى بها كافة الروابط بينه وباريس سان جيرمان.

وحسم ميسي أمر تجربته في باريس فور انتهاء تعاقده في يونيو الماضي، مفضلا خوض تجربة جديدة خارج أوروبا بقميص إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن ميسي قرر التوقف عن متابعة حساب سان جيرمان بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ويؤكد تصرف ميسي مدى عدم رضاه عن تجربته مع بطل فرنسا، التي لم يحقق خلالها ما كان يتوقعه عند انضمامه للفريق في صيف 2021.

وعاش ميسي، فترة عصيبة داخل ملعب حديقة الأمراء، تعرض خلالها لانتقادات لاذعة من النقاد، فضلا عن صافرات استهجان من جماهير الفريق.

وخسر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان عبر موقع "إنستغرام" أكثر من مليوني متابع منذ الإعلان عن رحيل ليونيل ميسي، وهذا الهبوط يعكس القيمة الجماهيرية الكبيرة للنجم الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.

روسيا اليوم
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