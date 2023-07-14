إنترميلان يعرض 30 مليون يورو لشراء لوكاكو من تشيلسي وينتظر بيع أونانا

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قدم إنترميلان الإيطالي عرضاً بقيمة 30 مليون يورو (25.7 مليون جنيه إسترليني) لشراء المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي الإنجليزي، على أمل الفوز بالسباق مع اللاعب الذي قضى الموسم الماضي في صفوفه على سبيل الإعارة وقطع الطريق على إغراءات الأندية السعودية.

وأعرب سيموني إنزاغي مدرب إنتر عن رغبته في إعادة لوكاكو، الذي سجل 14 هدفاً في 37 مباراة مع ناديه الموسم الماضي، وهذه المرة بعقد مستمر وليس إعارة. وانضم لوكاكو إلى تشيلسي من الإنتر مقابل 115 مليون يورو في أغسطس (آب) 2021، قبل أن يعود للفريق الإيطالي على سبيل الإعارة بعد موسم مخيب في إنجلترا، لكن لا يُتوقع أن يقبل تشيلسي بالمبلغ الذي يعرضه الإنتر حالياً، وإن كان يتعين عليه انتظار حجم الخسارة التي عليه تكبُّدها. ومن المقرر أن يحضر اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً إلى مقر تدريبات تشيلسي الاثنين المقبل استعداداً للموسم الجديد. وفي الوقت نفسه ينتظر الإنتر حسم المفاوضات الجارية مع مانشستر يونايتد بشأن بيع حارسه الكاميروني أندريه أونانا واستغلال المقابل المالي لتسريع عملية شراء لوكاكو. ويطلب الإنتر 50 مليون إسترليني من أجل ترك حارس مرماه ليونايتد، ورغم اللحظات المتوترة بالمفاوضات ومحاولة الفريق الإنجليزي تقليل المبلغ إلى 40 مليون يورو، فإن التفاؤل لا يزال قائماً؛ بأن الصفقة ستتم خلال ساعات. يُذكر أن الهولندي اريك تن هاغ المدير الفني الهولندي أعرب عن رغبته في ضم أونان الذي سبق أن أشرف عليه في أياكس أمستردام، وبعد إعلان رحيل الحارس الإسباني المخضرم ديفيد دي خيا بعد 12 موسماً في «أولد ترافورد».

وانتهى عقد الحارس البالغ من العمر 32 عاماً مع الفريق بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، ولم يتم توقيع عقد جديد رغم المحادثات المتواصلة منذ شهور حول التجديد.

إلى ذلك دخل إيفرتون في محادثات مع يونايتد من أجل شراء مهاجم الأخير أنتوني إلانجا، رغم اهتمام العديد من الأندية باللاعب السويدي الشاب. وعرض إيفرتون مبلغ 8 ملايين فقط لضم إلانجا، الذي لم يشارك في فوز يونايتد الودي على ليدز في أوسلو خلال المباراة التحضيرية الأولى للفريق للموسم الجديد، التي منح فيها تن هاغ الفرصة لأكثر من 24 لاعباً.

وكان إيفرتون قد حسم أيضاً التعاقد مع مدافع منتخب إنجلترا السابق آشلي يانغ لمدة عام واحد.

وسيضيف يانغ، الذي لعب في مانشستر يونايتد 9 سنوات، خبرة قيمة لفريق المدرب شون دايك نظراً لأنه توج بألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة. وانتقل اللاعب البالغ عمره 38 عاماً إلى إنترميلان عام 2020، ليصبح ثالث إنجليزي فقط يفوز بلقب الدوري الإيطالي. وخاض الموسمين الماضيين في أستون فيلا الذي لم يجدد عقده عندما انتهى الشهر الماضي.

وقال يانغ: «أعلم أن الأمور لم تسر على ما يرام بالنسبة لإيفرتون في الموسمين الماضيين، لكن طموح المدرب والتحدث معه والاستماع إلى ما يريد فعله لتغيير حظوظ الفريق كان عاملاً رئيسياً في قراري».

وخاض يانغ 422 مباراة بالدوري الممتاز، ويحتل المركز 15 في تاريخ المسابقة في صنع الأهداف برصيد 71 تمريرة حاسمة. وأنهى إيفرتون الموسم الماضي في المركز 17 متقدماً بمركز واحد عن منطقة الهبوط.

على جانب آخر، انضم المهاجم السنغالي ساديو ماني إلى معسكر إعداد فريق بايرن ميونيخ أمس، رغم التقارير التي تفيد بأن بطل ألمانيا منح اللاعب الحرية للبحث عن فريق آخر، حيث بات خارج خطط النادي بالموسم المقبل. وأثيرت تكهنات بشأن تلقي قائد المنتخب السنغالي عدة عروض من أندية بالدوري السعودي، أبرزها أهلي جدة، في وقت يتطلع فيه الفريق البافاري إلى توفير المقابل المالي الذي سيحصل عليه لحسم صفقة الإنجليزي الدولي هاري كين هداف توتنهام. وانضم ماني إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي، لكنه عانى من صعوبات جمة في موسمه الأول، بما في ذلك الإصابة التي لحقت به وأبعدته لفترة طويلة، وتسببت في غيابه عن «مونديال قطر». كما دخل ماني في صدام مع زميله ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.

وظهر ماني في اليوم الأول بتجمع البايرن وخضع للفحوصات الطبية، رغم ما يتردد من أن المدرب توماس توخيل لا يضع اللاعب في حساباته.

كما ظهر أيضاً الحارس ألكسندر نوبل بين اللاعبين الذي خضعوا للفحص الطبي، رغم ما يتردد أنه في طريقه للرحيل عن البايرن الذي عاد إليه بعد انتهاء فترة إعارته لموسمين في موناكو الفرنسي.

وانضم نوبل إلى بايرن في 2020 قادماً من شالكه في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى 2025، لكن في وجود مانويل نوير، ندرت مشاركاته لتتم إعارته إلى موناكو، وتثور تكهنات الآن بشأن اهتمام شتوتغارت وأندية أوروبية أخرى بضمه. ويبدأ بايرن مشواره في الموسم الجديد بملاقاة لايبزيغ بطل الكأس، في مباراة كأس السوبر الألماني يوم 12 أغسطس المقبل، قبل أن يفتتح الفريق الفائز بلقب البوندسليغا في الأعوام الـ11 الماضية، مشواره في الدوري المحلي بعدها بستة أيام بملاقاة مضيفه فيردر بريمن. ويقود توخيل أول حصة مران لبايرن ميونيخ السبت قبل السفر إلى رحلته الآسيوية لخوض معسكر تدريبي خلال الفترة بين 15 و20 يوليو (تموز) الحالي.