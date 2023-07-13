حمى ميسي تجتاح الدوري الأميركي مبكراً

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أبدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي استعدادا لحياته الجديدة في الولايات المتحدة بعد الانضمام إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأميركي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وقال إنه يتطلع لخوض تحديات مختلفة.

وقال ميسي البالغ من العمر 36 عاما، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022 في قطر، في تصريحات لقناة «بوبليكا» التليفزيونية الأرجنتينية قبل تقديمه الرسمي يوم الأحد المقبل: «أشعر بحال جيدة، نحن سعداء بالقرار الذي اتخذناه».

ورغم أن مستوى الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) لا يقارن بمستويات المسابقات الأوروبية، فلا يرغب ميسي في التراخي أو الاستمتاع براحة وأكد: «الذهاب إلى الولايات المتحدة لن يغير عقليتي أبدا وسأسعى دائما بغض النظر عن الفريق الذي أمثله إلى بذل قصارى جهدي لصالح نفسي والنادي ومواصلة الأداء على أعلى المستويات». ولدى سؤاله بشأن الاعتزال، أوضح النجم الأرجنتيني: «لا أفكر بهذا الشأن ولا أعرف أين يحين هذا الوقت».

وذكرت تقارير إعلامية أن ميسي يوجد بالفعل في منزله في فلوريدا بعد أن قضى إجازة في جزر الباهاما. ويخطط إنتر ميامى لإقامة حفل خاص لتقديم اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات في ملعبه في فورت لودرديل. وقال إنتر ميامي في بيان: «سيتمكن المشجعون من الاستمتاع بليلة ترفيهية مثيرة على أرض الملعب إضافة إلى فعاليات كثيرة»، مضيفا أن التذاكر ستكون مجانية لحاملي التذاكر الموسمية.وسينضم ميسي الفائز بكأس العالم في قطر 2022 لزميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي وكذلك مدرب الأرجنتين السابق جيراردو مارتينو.

ومن المتوقع أن يخوض ميسي أول مباراة له مع إنتر ميامي في 21 يوليو (تموز) أمام كروز أزول المكسيكي.

وكانت مشاهد تلفزيونية لشبكة «إي إس بي إن» قد أظهرت ميسي وأفراد عائلته مساء الثلاثاء يخرجون من طائرة خاصة في مطار صغير مجاور لاستاد إنتر ميامي في فورت لودرديل، وعلى الفور بدأ المشجعون بالتجمع في الملعب ترقبا لوصوله لوضع اللمسات الأخيرة على عقده الذي سيمتد لعامين ونصف العام وتبلغ قيمته نحو 60 مليون دولار سنوياً وفقاً للتقارير.وسيكون ميسي أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية بيليه الذي وصل إلى نيويورك كوزموس في عام 1975. من المتوقع أن يساهم وصوله في تعزيز عدد المشتركين الجدد في البطاقة الموسمية للدوري الأميركي على منصة «آبل تي في». كما ارتفعت أسعار تذاكر المباريات التي من المحتمل أن يشارك فيها.

وقال مالك أكثرية حصص النادي خورخي ماس إن النادي قد يجري بين «ثلاثة وخمسة تعاقدات» خلال فترة الانتقالات الحالية. ومن المتوقع أن يلتحق بالفريق الذي يملكه بالشراكة نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق ديفيد بيكهام، زميل ميسي وبوسكيتس السابق في برشلونة الظهير الأيسر جوردي ألبا.

ويتوقع أن يخوض ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات مباراته الأولى مع إنتر ميامي ضد كروس أسول المكسيكي ضمن منافسات «كأس الدوريين» (Leagues Cup) التي ينظمها الدوريان الأميركي والمكسيكي. ويحتل إنتر ميامي ذيل ترتيب المنطقة الشرقية والـ28 بين 29 نادياً في الدوري الأميركي.

ويذكر أن ميسي سبق وصرح أنه لن يخوض نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرا إلى أن مشاركته في مونديال 2022 كانت على الأرجح المشاركة الخامسة والأخيرة له في أرفع بطولة للعبة. وتراجع ميسي عن الاعتزال الدولي في 2016 ويأمل عشاق كرة القدم في بلاده أن يستمر مع المنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2026 لكنه قال: «لا أعتقد ذلك. كانت مونديال 2022 آخر مشاركة لي في كأس العالم... سأرى كيف تسير الأمور. لكن مبدئيا لا أتوقع المشاركة في بطولة 2026».