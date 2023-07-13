هتافات "فلسطين فلسطين" توقف مباراة ماكابي وهامرون وسط عنف المشجعين

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توقفت مباراة فريق ماكابي حيفا الإسرائيلي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد هامرون سبارتانز في مالطا، عقب هتافات "فلسطين، فلسطين" من قبل مشجعين محليين.

وارتفعت التوترات بعدما تقدم الفريق الإسرائيلي، حيث ألقى مشجعوه المشاعل النارية على أرض ملعب "سنتيناري ستاديوم" في تاكالي، ردا على هتافات المشجعين المحليين لفلسطين.

وتوقفت على إثرها المباراة لمدة 30 دقيقة.