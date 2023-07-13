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هتافات "فلسطين فلسطين" توقف مباراة ماكابي وهامرون وسط عنف المشجعين

13
JULY
2023
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توقفت مباراة فريق ماكابي حيفا الإسرائيلي في تصفيات دوري أبطال أوروبا ضد هامرون سبارتانز في مالطا، عقب هتافات "فلسطين، فلسطين" من قبل مشجعين محليين.

وارتفعت التوترات بعدما تقدم الفريق الإسرائيلي، حيث ألقى مشجعوه المشاعل النارية على أرض ملعب "سنتيناري ستاديوم" في تاكالي، ردا على هتافات المشجعين المحليين لفلسطين.

 
 وتوقفت على إثرها المباراة لمدة 30 دقيقة.

واتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كلا الناديين بـ"إلقاء أجسام غريبة" و "الشغب" من قبل مشجعيهما.

وواجه ماكابي تهما إضافية بشأن "إشعال ألعاب نارية" و"أعمال تخريب".

وتم اعتقال خمسة من المشجعين الإسرائيليين وفقا لـ"تايمز" الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "مالطا توداي" أن اثنين اعترفا الأربعاء بالذنب في محكمة محلية.

وأضافت أن الشرطة أبلغت المحكمة أن الرجلين اعتقلا بعد إلقاء المشاعل، وأنه تم العثور على ثلاثة مشاعل أخرى عند تفتيشهما.

وحكم على الرجلين بالسجن 12 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 300 يورو لكل منهما.

وانتهت المباراة بفوز ماكابي 4-0 ومن المقرر أن تقام المواجهة الثانية بين الفريقين في 18 يوليو الجاري في إسرائيل.

روسيا اليوم
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