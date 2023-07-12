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متهم أمام القضاء الإسباني.. ماذا فعل مدرب ريال مدريد؟

12
JULY
2023
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ذكرت صحيفة "آل موندو" أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، متهم بالاحتيال والتهرب الضريبي.

وسيتم التحقيق مع أنشيلوتي، من جانب المحكمة في حقوق صور عقده خلال فترة تدريبه الأولى لريال مدريد موسم 2014.

واختتم القاضي التحقيق وأكد أن أنشيلوتي أخفى حقوق صورته خلال فترته الأولى بتدريب ريال مدريد، واتهمه بالاحتيال على ما يقرب من 400 ألف يورو في موسم 2014

وأجرت التحقيق القاضية ماريا إنماكولادا لوفا، التي اعتبرت المدرب الإيطالي مذنبا لعدم إعلانه مبلغ 386,361 يورو مستمدة من حقوق صورته بعد موسمه الأول في ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أنها اطلعت على ملفات القضية والتي أكدت فيها القاضية أن أنشيلوتي حينما دفع الضرائب في فترته الأولى مع ريال مدريد، سجل فيها راتبه مع ريال مدريد الذي بلغ 5,810,963 لكنه أخفى حقوق الصورة.

وأضافت الصحيفة، أن أنشيلوتي اعترف بالوقائع وأقر بالذنب، وسيتم إعلان القرار النهائي قريبا والذي سيكون دفع العقوبة المقررة عليه مقابل عدم تعرضه للسجن.

وتم تقديم شكوى ضد أنشيلوتي، مؤخرا بتهمة العنصرية ضد جماهير فالنسيا ومازال التحقيق جاري ولم يصدر حكما نهائيا حتى الآن.

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