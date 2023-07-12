ويمبلدون: ديوكوفيتش على بُعد خطوتين من اللقب

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تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المربع الذهبي لبطولة ويمبلدون للتنس، ثالثة بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي، بفوزه على الروسي أندريه روبليف الثلاثاء في دور الثمانية.

وعاد ديوكوفيتش إلى الملعب الرئيسي لويمبلدون لليوم الثالث على التوالي، وحقق فوزه رقم 400 في بطولات الغراند سلام.

وقلب ديوكوفيتش تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز مثير بثلاث مجموعات مقابل مجموعة أمام روبليف بنتيجة 4 - 6 و6 -1 و6 - 4 و6 - 3.

وأصبح ديوكوفيتش على بُعد خطوتين فقط من الفوز باللقب الخامس على التوالي في ويمبلدون ولقبه الثامن بشكل عام ليعادل الرقم القياسي.

كما اقترب النجم الصربي المخضرم من تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، حيث إنه يحمل 23 لقباً في الوقت الحالي.

ويحتاج ديوكوفيتش لتحقيق نتائج أفضل من كارلوس ألكاراز في النسخة الحالية من بطولة ويمبلدون لكي يستعيد منه صدارة التصنيف العالمي للتنس، خلال النسخة المقبلة من التصنيف، علما بأن منافسه الإسباني الشاب سيواجه هولجر رون في دور الثمانية الأربعاء.

وشارك روبليف للمرة الثامنة في دور الثمانية لإحدى بطولات الغراند سلام، لكنه فشل مرة أخرى في حجز مقعده بالمربع الذهبي للبطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرته، ليبقى هو اللاعب الوحيد في العصر المفتوح الذي تأهل لدور الثمانية للغراند سلام ثماني مرات دون أن يحقق أي انتصار.

وكان روبليف خسر أمام ديوكوفيتش في دور الثمانية بنسخة العام الحالي من بطولة أستراليا المفتوحة، حيث توج اللاعب الصربي بلقب البطولة في النهاية.

وحقق ديوكوفيتش فوزه الرابع مقابل هزيمة واحدة في المواجهات المباشرة التي جمعته بروبليف.

ويلتقي ديوكوفيتش في المربع الذهبي مع الإيطالي جانيك سينر الذي تأهل للدور قبل النهائي لإحدى بطولات الغراند سلام للمرة الأولى في مسيرته، بعد تغلبه على الروسي رومان سفيولين.

واحتاج سينر إلى ساعتين و14 دقيقة للفوز على منافسه الروسي بثلاث مجموعات مقابل مجموعة، بنتيجة 6 - 4 و3 - 6 و6 - 2 و6 - 2.

وفي مواجهة المصنف 92 على العالم، سجل سينر فوزه الـ37 في الموسم الحالي، كما حقق فوزه الأول في دور الثمانية لبطولات الغراند سلام بعد أربع هزائم متتالية.

وبات سينر ثالث لاعب إيطالي يبلغ المربع الذهبي لويمبلدون بعد نيكولا بيترانجيلي في 1960 وماتيو بيريتيني الذي بلغ المربع الذهبي في 2021.