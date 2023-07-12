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أياكس يكشف آخر التطورات الصحية لفان دير سار

12
JULY
2023
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خرج الحارس الهولندي السابق إدوين فان دير سار، من دائرة الخطر الذي يهدد حياته، لكنه لا يزال في العناية المركزة في المستشفى بعد إصابته بنزيف في المخ، حسب ما أعلن فريقه السابق أياكس.

وكان فان دير سار البالغ من العمر 52 عاما، الذي دافع عن ألوان "أياكس" و"يوفنتوس" الإيطالي و"فولهام" و"مانشستر يونايتد" الإنجليزيين، في إجازة في جزيرة كرواتية عندما تعرض لنزيف في الدماغ الجمعة الماضي.

وقال "أياكس" في بيان اليوم الثلاثاء: "لا يزال إدوين في وحدة العناية المركزة ولكن حالته مستقرة. إنه ليس في حالة خطر تهدد حياته" مشيرا إلى أنه ينشر هذه المعلومات نيابة عن زوجته آن ماري.

وأضاف "في كل مرة نزوره، يتجاوب. علينا أن ننتظر بصبر لنرى كيف ستتطور حالته".

ويعتبر فان دير سار من أفضل حراس المرمى في العالم، حيث استهل مسيرته الكروية مع "أياكس" ولعب في صفوفه بين 1990 و1999، كما توج معه على الخصوص بلقب دوري أبطال أوروبا عام 1995.

وتوج فان دير سار بلقب المسابقة القارية العريقة (دوري أبطال أوروبا) مجددا مع "مانشستر يونايتد" في 2008 خلال فترة دفاعه عن ألوانه بين 2005 و2011.

ولعب فان دير سار قبلها مع "يوفنتوس" (1999-2001) و"فولهام" (2001-2005).

وعاد الدولي الهولندي السابق إلى "أياكس" في عام 2012 كمدير للتسويق قبل أن تتم ترقيته بعد أربع سنوات إلى منصب المدير التنفيذي، ليترك منصبه في مايو الماضي.

ويعتبر فان دير سار أيضا ثاني أكثر اللاعبين خوضا للمباريات مع منتخب هولندا حيث شارك في 130 مباراة دولية.

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