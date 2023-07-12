ميسي يصل إلى ميامي للانضمام لإنتر الأمريكي

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وصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة ميامي الأمريكية تمهيدا لانضمامه إلى ناديه الجديد إنتر ميامي.

ونشرت شبكة "ESPN" الرياضية، مقطع فيديو للحظة وصول ميسي برفقة عائلته في أحد المطارات وتوجههم إلى مقر إقامتهم في ميامي.