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رئيس برشلونة يكذّب ميسي

12
JULY
2023
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أكد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة أن ليونيل ميسي، كان قريبا جدا من العودة إلى برشلونة هذا الصيف.

وقال لابورتا في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو": "قدمنا كل الحلول الممكنة لاستعادة ميسي، إلا أنني وضعت مصلحة النادي فوق الأفضل في العالم".

وأضاف: "لقد اتفقنا جميعا على كل شيء، الإدارة وميسي ووالده، لكن الإيقاع كان مختلفا، وأردنا تجنب تكرار تبعات سلبية سابقة، وأبلغناهم بمراقبة لوائح اللعب المالي النظيف".

وأشار رئيس النادي الكتالوني: "مر بعض الوقت، تم الاتفاق على العقد بالكامل، لكن خورخي ميسي تحدث معي، وأخبرني أن (ليو) قرر الانضمام إلى إنتر ميامي، لأنه قضى أوقاتا صعبة مع باريس سان جيرمان، وتعرض لضغوط كبيرة".

وزاد: "أما في إنتر ميامي فسيكون أكثر هدوء، بحيث يمكنه التفكير والاستعداد بشكل أفضل لمنتخب الأرجنتين".

واصل خوان لابورتا: "على الرغم من رغبته في القدوم إلى برشلونة، إلا أن ميسي لم يفضل قضاء عام آخر وسط ظروف صعبة".

وأكد رئيس نادي برشلونة أن العلاقة بينه وبين ميسي جيدة في الوقت الحالي، متمنيا له التوفيق مع إنتر ميامي، مضيفا: "سيبقى برشلونة بيته، لقد انقطعت العلاقات بانتقاله إلى باريس، والآن عادت لمسارها الصحيح".

وبسؤاله عن أن ميسي قال إنه لم يتلق عرضا رسميا من برشلونة، أجاب لابورتا مستنكرا ذلك: "يا رجل.. لقد حصلنا على تفويض من الليغا على بنود عقد ليونيل، الذي ناقشنا كل تفاصيله مع خورخي".

وسئل لابورتا أيضا هل تتخيل ميسي بقميص برشلونة مجددا؟ ليرد في ختام تصريحاته: "أرى الأمر صعبا، ولكن الإجابة على هذا السؤال متروكة له، لقد أراد الجميع عودته هذا الصيف، أنا ومدرب الفريق والجماهير، فهو يتمتع بموهبة استثنائية، ويعتني بنفسه وحاسم كما تابعنا في كأس العالم الأخيرة".

وانتقل ميسي، إلى صفوف فريق إنتر ميامي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، وكان النجم الأرجنتيني لديه عروض قوية من برشلونة والهلال السعودي لكنه فضل الدوري الأمريكي.

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