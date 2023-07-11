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بايرن ميونخ يحدد مبلغا "زهيدا" لبيع ماني

11
JULY
2023
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تجتهد إدارة بايرن ميونيخ في البحث عن مصادر لتمويل صفقة هاري كين المنتظرة، في ظل رغبة العملاق الألماني في جلبه لملعب "أليانز أرينا" هذا الصيف.

وتقدم النادي البافاري بعرضين حتى الآن، آخرهما يبلغ 80 مليون يورو بخلاف الإضافات، للتعاقد مع كين، نجم توتنهام هوتسبير.

ورفض توتنهام العرضين، حيث حدد مبلغ 113 مليون يورو كشرط للتخلي عن خدمات قائده، وقائد منتخب إنجلترا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن إدارة البايرن تأمل في جمع الأموال المطلوبة لحسم صفقة كين من خلال بيع بعض لاعبي الفريق غير المرغوب فيهم.

وأكدت الشبكة أن المهاجم الدولي السنغالي، ساديو ماني، يأتي على رأس قائمة تضم سبعة لاعبين يخطط البايرن لبيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل إنعاش خزينة النادي.

وحدد بايرن ميونخ مبلغ 17 مليون جنيه إسترليني (نحو 20 مليون يورو) نظير التخلي عن ماني بعد موسم واحد فقط من وصوله للنادي.

وكان ماني قد انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول في صيف 2022 مقابل 32 مليون يورو، لكن صاحب الـ31 عاما، فشل في فرض نفسه في التشكيلة البافارية، كما تعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة في الموسم المنصرم، حيث حرمته أيضا من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال "قطر 2022".

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