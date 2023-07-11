بعد كوليبالي ونيفيز.. الهلال يتوصل لاتفاق لحسم صفقة ضخمة جديدة

A + A -

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع نجم لاتسيو الإيطالي، الصربي الدولي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وقال خبير سوق انتقالات اللاعبين، الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، اليوم الاثنين، إن الهلال توصل إلى اتفاق شفهي مع لاتسيو لضم سافيتش مقابل 40 مليون يورو.

وأكد رومانو عبر حسابه على "تويتر" أن "القرار الآن في يد اللاعب الصربي الذي ينتهي عقده مع نادي العاصمة الإيطالية صيف العام المقبل".

وخاض سافيتش صاحب الـ28 عاما، 36 مباراة برفقة لاتسيو في الدوري الإيطالي بالموسم المنصرم، حيث ساهم في 17 هدفا، مسجلا 9 أهداف، فيما قدم 8 تمريرات حاسمة.

وفي حال إتمام انتقال سافيتش للهلال، فسيكون ثالث صفقات "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كوليبالي.