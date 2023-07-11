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أزمة خطيرة تهدد النصر السعودي!

11
JULY
2023
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كشف الإعلامي الرياضي بندر العتيبي، سر فشل نادي النصر السعودي، في ضم نجوم عالميين آخرين عقب التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي.

وحصل النصر على توقيع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش البالغ 30 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من صفوف إنتر الإيطالي، مقابل مبلغ يقدر بـ17.5 مليون دولار تقريبا.

وقال العتيبي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كما وصلني.. إدارة نادي النصر، تفاوض وفق الميزانية المرصودة فقط"، دون أن يذكر أي أرقام معينة.

وأوضح الإعلامي الرياضي، أن المفاوض النصراوي، يبحث عن لاعب جيد، وبمبلغ مالي رخيص، يتواكب مع الميزانية المرصودة للفريق الأول لكرة القدم.

وحذر بندر العتيبي، من فشل العالمي، في التعاقد مع أي لاعب عالمي كبير، في الصيف الحالي، في ظل الصفقات الضخمة للأندية السعودية المنافسة، والتي تستطيع أن تكسر عقود النجوم مع فرقهم.

وتفاعلت جماهير نادي النصر بقوة، مع تغريدات العتيبي، معتبرة أن الميزانية القليلة المرصودة للنصر، في الصيف الحالي، بسبب رواتب رونالدو، والتي تصل إلى 2 مليار ريال سعودي.

حيث طالب البعض إلغاء عقد كريستيانو واعتباره صفقة غير مجدية للنادي السعودي.

وفاوض النصر أسماء عالمية كبرى، مثل ثنائي خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا وفرانك كيسييه، بالإضافة إلى الجناح السنغالي ساديو ماني، وصانع الألعاب البرتغالي أوتافيو، والنجم المغربي حكيم زياش، إلا أنه لم يتمكن من ضم أي منهم حتى الآن.

روسيا اليوم
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