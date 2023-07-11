الكشف عن سر انهيار صفقة زياش والنصر السعودي

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كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن سر فشل انتقال اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش، نجم تشيلسي الإنجليزي، إلى النصر السعودي.

واتفق النصر مع تشيلسي واللاعب على المقابل المادي، كما خضع زياش للكشف الطبي قبل أن تنهار الصفقة.

ووفقا لشبكة "جول" العالمية، فشل انتقال زياش إلى النصر، بعد أن عدل النادي السعودي عرضه المالي للنجم المغربي، بسبب مخاوف من وجود إصابة في ركبته.



وكان العرض الجديد سيخفض الراتب الأساسي لزياش بنسبة 40%، ويحوله إلى مكافآت ستعيد راتبه إلى الرقم الأصلي (15 مليون يورو)، لكن النجم المغربي رفض الأمر.

وأشارت "جول" إلى أن زياش قد ينتهي به المطاف في الدوري السعودي أيضا، حيث أعرب أهلي جدة عن اهتمامه باللاعب، إذا فشل في الحصول على خدمات رياض محرز من مانشستر سيتي.