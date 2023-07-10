الهلال يقف عقبة أمام خطط الأهلي لضم رياض محرز إلى الدوري السعودي

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لم يحسم مانشستر سيتي الإنجليزي حتى الآن ملف انتقال نجمه الدولي الجزائري رياض محرز للأهلي السعودي، ضمن سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وغردت قنوات "الكأس القطرية" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مساء الأحد وفقا لمصادرها الخاصة أن الإدارة الإنجليزية تؤجل البت في مستقبل محرز حتى حسم موقف برناردو سيلفا المطلوب في الهلال.

ويضع وصيف آسيا، صانع الألعاب البرتغالي على رأس قائمته لدعم صفوفه هذا الصيف، وقدم له عدة عروض ولكنه يواجه حتى الآن مشاكل في إقناع السيتي بالتخلي عنه.

وأوضحت الكأس القطرية أن السيتي لا يود فقدان اللاعبين خلال فترة قصيرة، خاصة أنهما من العناصر الأساسية والمهمة للمدرب بيب غوارديولا، مشيرة إلى أنها تنتظر قرار المدرب الإسباني بشأن مستقبل سيلفا وإمكانية السماح له بالانتقال للدوري السعودي من عدمها.

ويتبقى في عقد برناردو مع السيتي عامان، وسيطالب النادي الإنجليزي برسوم مرتفعة للغاية من أجل التنازل عن نجمه للهلال السعودي الذي يحاول بقوة ضمه.



ويسعى الأهلي السعودي لحسم ملف انتقال الجزائري محرز، ومعه السنغالي ساديو ماني، لصفوفه بالأيام المقبلة، بعد تعاقده مؤخرا مع النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، والحارس السنغالي ميندي.