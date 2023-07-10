فيرستابن ينتصر في «سيلفرستون» مواصلاً هيمنته على سباقات «فورمولا 1»

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واصل الهولندي ماكس فيرستابن سيطرته على بطولة العالم لسباقات «فورمولا1»، بتحقيقه فوزه السادس توالياً والثامن هذا الموسم من أصل 10 سباقات لتتويجه بطلاً لجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة «سيلفرستون».

وبفوزه الأول في مسيرته على حلبة «سيلفرستون» والذي تحقق أمام البريطانيين لاندو نوريس (ماكلارين) ولويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات (مرسيدس) توالياً، واصل فيرستابن تحليقه هذا الموسم وخطا خطوة إضافية نحو الفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة توالياً، بعدما ابتعد في صدارة الترتيب عن زميله المكسيكي سيرجيو بيريز الذي حل سادساً بعدما كان الخامس عشر على خط الانطلاق.

ورفع الهولندي بهذا الانتصار الثالث والأربعين في مسيرته، رصيده إلى 225 نقطة في الصدارة بفارق 99 نقطة عن بيريز الثاني، وبات أيضاً على بعد انتصار آخر كي يصبح ثانياً على لائحة الانتصارات المتتالية مشاركة مع الألمانيين مايكل شوماخر ونيكو روزبرغ والإيطالي ألبرتو أسكاري، وعلى بعد 3 من الرقم القياسي المسجل باسم الألماني سيباستيان فيتل (9 عام 2013).

وبعدما حل سائقاه نوريس والأسترالي أوسكار بياستري في المركزين الثاني والثالث توالياً السبت خلال التجارب التأهيلية، أكد فريق «ماكلارين» أمام جمهوره البريطاني أن ما حدث قبل 24 ساعة لم يكن وليد الصدفة؛ إذ قدم سائقاه سباقاً كبيراً أنهاه بياستري رابعاً.

وأشاد فيرستابن بنوريس الذي انتزع الصدارة من الهولندي عند الانطلاق قبل أن يستردها الأخير بعد لفات معدودة، قائلاً: «كانت انطلاقتنا سيئة جداً. يجب أن نراجع ما حدث. لكن بعد ذلك، كانت سيارتا (ماكلارين) سريعتين جداً. كان يتوجب التركيز كثيراً كي نتجاوزهما».

وتابع: «بعدها، كل شيء سار على ما يرام عندما كنت في المقدمة ونجحت في بناء هذا الفارق»، متطرقاً الى المنافسة مع نوريس بالقول إن انطلاقه السيئ «جعل الأمور أكثر حماسية؛ لأن لاندو قدم مقاومة جميلة».

وأنهى فيرستابن السباق الذي تعطل من اللفة الـ33 حتى اللفة الـ39 بسبب دخول سيارة الأمان نتيجة تعطل سيارة سائق «هاس» الدنماركي كيفن ماغنوسن، متقدماً بفارق 3.798 ثانية على نوريس و6.783 ثانية على هاميلتون بعد سباق أنهاه سائقا «فيراري» شارل لوكلير من موناكو وكارلوس ساينس في المركزين التاسع والعاشر توالياً، فيما جاء سائق «مرسيدس» البريطاني الآخر جورج راسل خامساً، والإسباني فرناندو ألونسو (آستون مارتن) سابعاً والتايلاندي أليكس ألبون (ويليامز) ثامناً.