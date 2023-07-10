«ويمبلدون»: بيغولا إلى ربع النهائي والمراهقة الروسية أندريفا تبهر الجماهير

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بلغت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة رابعة عالمياً، الدور ربع نهائي في «ويمبلدون»، ثالثة البطولات الأربع الكبرى للتنس، للمرة الأولى في مسيرتها؛ بفوزها على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6 - 1 و6 - 3، في حين واصلت المراهقة الروسية ميرا أندريفا (16 عاماً) إبهار الجمهور في أول بطولة كبرى لها على الملاعب العشبية بانتصارها على مواطنتها أنستاسيا بوتابوفا 6 - 2 و7 - 5.

واحتاجت بيغولا (29 عاماً) إلى 72 دقيقة فقط للتغلب على منافستها الأوكرانية، لتحقق أفضل نتيجة لها على العشب اللندني، وستلتقي في الدور المقبل مع التشيكية ماركيتا فوندروشوفا التي بلغت بدورها ربع نهائي «ويمبلدون» للمرة الأولى بفوزها على مواطنتها ماري بوزكوفا 2 - 6 و6 - 4 و6 - 3.

سبق لبيغولا أن وصلت إلى الدور ربع النهائي في بطولات «الغراند سلام» الثلاث الأخرى جميعها، أما فوندروسوفا (42 عالمياً)، فسيكون هذا ظهورها الأول في ربع نهائي بطولة كبرى منذ أن حلت وصيفة للأسترالية آشلي بارتي في نهائي «رولان غاروس» عام 2019. وعززت فوندروسوفا سجلَّها في المواجهات المباشرة إلى 3 - 1 مع منافستها المصنفة 33 عالمياً.

وواصلت المراهقة الروسية ميرا أندريفا (16 عاماً) صعودها في منافسات المحترفات وبلغت الدور ثمن النهائي في ثاني مشاركة لها فقط في البطولات الكبرى. وتفوقت أندريفا (102 عالمياً) المتأهلة من التصفيات على مواطنتها أنستاسيا بوتابوفا (23 عالمياً) 6 - 2 و7 - 5 بعد أن عادت من تأخر 4 - 1 في المجموعة الثانية. وقالت أندريفا التي أقصت في الدور السابق التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة «رولان غاروس» 2021 بعد الفوز: «حتى لو أردت أن أظهر مشاعري، لم أكن قادرة على فعل ذلك لأن نفسي انقطع في كل نقطة».

وتلتقي اللاعبة التي بلغت الدور الثالث في «رولان غاروس» هذا العام في ثمن النهائي مع الأميركية ماديسون كيز. وستضمن الروسية الصاعدة حتى الآن التقدم حتى المركز 65 بعد «ويمبلدون»، وربما تتجاوز ذلك، لكنها أكدت أنها تطمح في أن تكون ضمن المصنفات الكبار في نسخة العام المقبل.

وأجابت أندريفا التي تعيش وتتدرب في كان بجنوب فرنسا، ممازحة رداً على سؤال عن احتكاكها باللاعبات الكبار: «آمل أن أكون في غرف تبديل الملابس في الطابق العلوي العام المقبل».

وفي منافسات الرجال، تأهل البلغاري غريغور ديميتروف (24 عالمياً) إلى ثمن النهائي بفوزه على الأميركي المصنف عاشراً فرنسيس تيافو بثلاث مجموعات 6 - 2 و6 - 3 و6 - 2 في مباراة لعبت على مدار يومين بسبب الأمطار، ثم حلول الظلام، وسيلتقي بذلك مع الدنماركي هولغر رونه السادس عالمياً.

بلغ ديميتروف نصف نهائي «ويمبلدون» عام 2014. ولم يتأهل إلى ثمن النهائي منذ ذلك الحين سوى مرة واحدة في 2017 حيث توقف مشواره عند هذا الحد.

ووصل تيافو إلى نادي عموم إنجلترا بعد فوزه بأول لقب له على الملاعب العشبية في بطولة شتوتغارت الشهر الماضي، لكن ديميتروف صاحب الخبرة، الذي بلغ قبل النهائي سابقاً في لندن ونهائي بطولة كوينز الشهر الماضي، انتصر على مدار يومين.

وقال ديميتروف: «إنه لاعب خطير للغاية، وكنت أعلم أنه يجب أن أكون شديد التركيز. إنه من نوعية اللاعبين الذين يملكون إرسالاً رائعاً وضربات قوية. لذلك كنت أهتم أكثر بأدائي». وأضاف: «أنا أستمتع بكل يوم. من المذهل أن أكون هنا في الأسبوع الثاني من البطولة. أعشق اللعب يوم الأحد».

وعند سؤاله عن مباراته المقبلة أمام رونه الأصغر سناً منه بنحو 12 عاماً، رفع ديميتروف كتفيه ببساطة.

وقال ضاحكاً: «عمري 32 عاماً! بصراحة، بالنسبة لي لا أنظر إلى أي شيء حالياً؛ سواء السن أو أي من هذه الأشياء. أركز حقاً على أدائي. إنه شاب وموهوب ولاعب خطير للغاية. لكن أنا أيضاً كذلك بدون الجزء المتعلق بالشباب».