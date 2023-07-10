قنوات تلفزيونية كبرى تفاوض «الرابطة» لنقل «الدوري السعودي» عالمياً

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أبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط»، أمس (الأحد)، أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم تجري مفاوضات ساخنة حالياً مع شبكات تلفزيونية أجنبية لبث الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اعتباراً من الموسم الجديد الذي سينطلق في الـ11 من الشهر المقبل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن النقاشات الجارية مع القنوات التلفزيونية الأوروبية المتخصصة في الرياضة لم تصل إلى مراحل اتفاق نهائي لكنها تسير وفق الخطط المرسومة من المسؤولين في الرابطة السعودية.

ورغم تسرب اسم شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية من ضمن الشبكات التي طلبت النقل التلفزيوني، فإن المصادر لم تؤكد ذلك تاركةً الأمر إلى الانتظار لإعلان رسمي سيتم الكشف عنه قبل انطلاق «الدوري السعودي للمحترفين» بأسبوعين.

ويلفت «الدوري السعودي» الأنظار أوروبياً، بسبب صعود نجمه في «الميركاتو الصيفي» حيث بات لاعباً رئيسياً في سوق الانتقالات، وتنافس أنديته بقوة في خط المفاوضات مع كبار أندية الدوريات الوطنية في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا إلى حد القلق الذي صرح به رؤساء ومُلاك أندية كبرى في أوروبا.

وأجرت رابطة «دوري المحترفين السعودي» محادثات مع شركة «آي إم جي»، المختصة بالنقل التلفزيوني لتأمين صفقات البث الدولية لنقل مجريات الدوري السعودي عالمياً.

وكانت صحيفة «ذا أثلتيك» قد كشفت أن الرابطة أصدرت تعليماتها واشتراطاتها الخاصة للشركة حول مشروع النقل العالمي.

يذكر أن «آي إم جي» حصلت في يناير (كانون الثاني) على صفقات تلفزيونية قصيرة الأجل لدوري المحترفين السعودي في أنحاء العالم جميعها، بدءاً من المملكة المتحدة إلى نيجيريا. وشملت المناطق الأخرى التي أبرمت صفقات فيها، أستراليا والبرازيل ورومانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والصين وتركيا.

وكان الأمير عبد العزيز بن الفيصل وزير الرياضة في السعودية، قد قال في تصريح سابق إن وجود 138 قناة تنقل منافسات الدوري السعودي حول العالم أمر يسهم فيما تهدف له السعودية؛ من ترويج للسياحة، والظهور على ساحة الأحداث الرياضية دولياً. وقال الفيصل: «هدفنا تطوير الرياضة السعودية، وجلب الفعاليات الدولية لتقام في السعودية، وأن تتاح الفرصة لشباب وشابات المملكة بالتنظيم».

و«آي إم جي» لديها سجل حافل في تقديم حقوق البث التلفزيوني، وهي حاسمة لنجاح الدوري الإنجليزي الممتاز في الخارج. وهي الشريك الدولي للإنتاج في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يتضمن إنتاج وتوزيع موجز عالمي للمباريات جميعها، البالغ عددها 380 مباراة في الموسم على المذيعين وأصحاب الحقوق في أنحاء العالم جميعها.

ومن بين عملائها الآخرين، «فيفا» و«اللجنة الأولمبية الدولية» و«دوري الهوكي الوطني» و«الرغبي».

يُذكر أن «آي إم جي» تأسست في عام 1960 بصفقة واحدة من شأنها أن تثبت ظهور التسويق الرياضي الحديث، وهي الآن رائدة عالمياً في الرياضة والأحداث والإعلام والأزياء، وتعمل في أكثر من 30 دولة.

وتمثل الشركة أعظم الشخصيات الرياضية وأيقونات الموضة في العالم، كما تنظم مئات الأحداث الحية والتجارب الترفيهية ذات العلامات التجارية سنوياً؛ وهي من أكبر المنتجين والموزعين المستقلين لوسائل الإعلام الرياضية. وتتخصص «آي إم جي» أيضاً في التدريب الرياضي، وتطوير الدوري، والتسويق والإعلام والترخيص للعلامات التجارية والمنظمات الرياضية والمؤسسات الجماعية.

وفي عام 2014، استحوذت «دبليو آي إم»، وهي وكالة ترفيهية عالمية رائدة، على «آي إم جي»؛ لتشكيل نموذج عمل مشترك واحترافي بين الطرفين.

وكانت «آي إم جي» عملت مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق من هذا العام بعد أن أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب رفيع المستوى يتوجه إلى السعودية عندما انضم إلى النصر في يناير.