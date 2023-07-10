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توقف مباراة نوفاك وهوركاتش واستئنافها اليوم

10
JULY
2023
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توقفت مباراة نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالمياً ونظيره البولندي هوبرت هوركاتش في الدور الرابع ببطولة ويمبلدون للتنس أمس الأحد حيث ستستكمل اليوم الاثنين.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم اللاعب الصربي 7-6 و7-6 قبل توقف المباراة.

وسدد هوركاتش 23 ضربة إرسال ساحقة من بينها ضربة بلغت سرعتها 141 ميلاً في الساعة، وهي الأسرع في البطولة حتى الآن.

وسينام ديوكوفيتش بهدوء بعد فوزه بالمجموعة الأولى حيث فرَّط هوركاتش المصنف 17 في ثلاث فرص لحسم المجموعة عند تقدمه 6-3 في الشوط الفاصل.

وحصد ديوكوفيتش خمس نقاط متتالية ليحسم المجموعة الأولى.

ومع الاقتراب من الساعة 23:00 بالتوقيت المحلي وتوقف جميع المباريات، حاول ديوكوفيتش كسر إرسال منافسه الذي انتفض ليدرك التعادل 4-4.

وفاز ديوكوفيتش في شوط فاصل آخر ليتقدم بمجموعتين قبل توقف اللعب.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة ضد الروسي أندريه روبليف المصنف السابع من أجل مكان في الدور قبل النهائي.

ويسعى ديوكوفيتش (36 عاماً) للفوز بلقبه 24 في البطولات الأربع الكبرى للرجال، الذي من شأنه أن يجعله أيضاً متساوياً مع مارغريت كورت الأسترالية.

كما يأمل في معادلة الرقم القياسي لروجر فيدرر البالغ ثمانية ألقاب على الملاعب العشبية لنادي عموم إنجلترا بالإضافة إلى التساوي مع بيورن بورغ وفيدرر بخمسة ألقاب متتالية في فردي الرجال.

الشرق الأوسط
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