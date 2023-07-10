وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد نفى أي اتصال مع النجم الفرنسي حاليا، وأنه "لا يوجد أي إمكانية لفتح نفاوضات مع مبابي حاليا".

ووفقا للصحيفة الإسبانية المقربة من "الملكي"، فأن ريال مدريد لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب سعره المرتفع جدا، ويفضل التوقيع معه "مجانا" الصيف المقبل.

ووفقا لحسابات النادي "الملكي"، فإن عملية التعاقد مع مبابي، بالإضافة إلى الأجور والحوافز وتكلفة وكيل الأعمال، ستكلف الفريق 400 مليون يورو، وهو مبلغ "لا يستطيع النادي تحمله هذا الصيف".

وقالت الصحيفة إن عملاق أوروبا يدرك بأن التأخير في قضية مبابي هذا الصيف، سيخفض سعره، مع اقتراب موعد إغلاق السوق في 1 سبتمبر، لذا فقد يكون التأخير "استراتيجية" يتبعها ريال مدريد من أجل خفض مبابي.

ووضع مبابي فريقه تحت ضغط كبير بعد إعلان عدم تجديده العقد في 2024، مما يعني أن باريس سان جرمان أمام خيارين، إما بيعه الآن والحصول على عائد مجز، أو إبقائه لموسم إضافي، والتخلي عنه مجانا في 2024.