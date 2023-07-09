جائزة بريطانيا الكبرى: فيرستابن يواصل هيمنته بفوزه السادس توالياً

وبفوزه الأول في مسيرته على حلبة سيلفرستون والذي تحقق أمام البريطانيين لاندو نوريس (ماكلارين) ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات (مرسيدس) توالياً، واصل فيرستابن تحليقه هذا الموسم وخطا خطوة إضافية نحو الفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة توالياً، بعدما ابتعد في صدارة الترتيب عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حلّ سادساً بعدما كان الخامس عشر على خط الانطلاق.