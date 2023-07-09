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جائزة بريطانيا الكبرى: فيرستابن يواصل هيمنته بفوزه السادس توالياً

9
JULY
2023
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واصل الهولندي ماكس فيرستابن سيطرته على بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد، بتحقيقه فوزه السادس توالياً والثامن هذا الموسم من أصل عشرة سباقات بعد انهائه جائزة بريطانيا الكبرى الأحد على حلبة سيلفرستون، في المركز الأول الذي انطلق منه

وبفوزه الأول في مسيرته على حلبة سيلفرستون والذي تحقق أمام البريطانيين لاندو نوريس (ماكلارين) ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات (مرسيدس) توالياً، واصل فيرستابن تحليقه هذا الموسم وخطا خطوة إضافية نحو الفوز باللقب العالمي للمرة الثالثة توالياً، بعدما ابتعد في صدارة الترتيب عن زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حلّ سادساً بعدما كان الخامس عشر على خط الانطلاق.

وبعدما حلّ سائقاه نوريس والأسترالي أوسكار بياستري في المركزين الثاني والثالث توالياً السبت خلال التجارب التأهيلية، أكد فريق ماكلارين أمام جمهوره البريطاني أن ما حصل قبل 24 ساعة لم يكن وليد الصدفة إذ قدم سائقاه سباقاً كبيراً أنهاه بياستري رابعاً.

وأنهى فيرستابن السباق الذي تعطل من اللفة 33 حتى اللفة 39 بسبب دخول سيارة الأمان نتيجة تعطل سيارة سائق هاس الدنماركي كيفن ماغنوسن، متقدماً بفارق 3.798 ثوان على نوريس و6.783 ث على هاميلتون بعد سباق أنهاه سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو وكارلوس ساينس في المركزين التاسع والعاشر توالياً، فيما جاء سائق مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسل خامساً والإسباني فرناندو ألونسو (أسنون مارتن) سابعاً.

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