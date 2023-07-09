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مبابي متحدثا عن مستقبله: أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا

9
JULY
2023
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صرح مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في رد على سؤال عن مستقبله، بأنه يريد إحراز دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، و"لا يهمه مع من يلعب وبأي قميص وأين".

وكان كيليان مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف الماضي، لكن المهاجم الفرنسي فاجأ الجميع بتمديد عقده لمدة عامين مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2024، بصيغة قابلة للتمديد لعام آخر.

وأبلغ المهاجم الفرنسي مجلس إدارة باريس سان جيرمان أنه لن يفعّل بند تمديد عقده لمدة عام آخر حتى 2025، ما يضع النادي الفرنسي في أزمة حقيقية.

ووافقت إدارة باريس سان جيرمان بشكل أساسي على بيع مبابي، كما عبر عن ذلك رئيسها القطري ناصر الخليفي، الذي قال إن "موقفنا واضح جدا. إذا كان مبابي يريد البقاء، نريده أن يواصل معنا، لكن يجب على مبابي توقيع عقد جديد، لأن أفضل لاعب في العالم لا يمكنه الذهاب مجانا، فهذا مستحيل".

ونقلت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية رد مبابي عن سؤال حول ما إذا كان الموسم المقبل هو الأخير له في الدوري الفرنسي بالقول "أنا لاعب تنافسي، ألعب دائما للفوز. لا يهم قميص أي فريق أرتدي، وبغض النظر عن عمري، فهو لا يكفي بالنسبة لي. أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا".

ويذكر أن كليان مبابي (24 عاما) شارك في 43 مباراة مع باريس سان جيرمان في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم، واستطاع تسجيل 41 هدفا وصنع 10 اهداف.

وأكدت الإذاعة الإسبانية "كادينا سير" أن ريال مدريد وافق على الشروط الشخصية للتعاقد مع كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت "كادينا سير" أن مبابي سيوقع عقدا لمدة 5 سنوات عند انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، وذلك براتب سنوي قدره 50 مليون يورو، كما تم وضع شرط جزائي بقيمة مليار يورو في عقد النجم الفرنسي مع الفريق الملكي.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق، بأن ريال مدريد يريد الحصول على قرض بقيمة 300 مليون يورو من أجل تمويل صفقة انتقال مبابي، التي تقدر بـ200 مليون يورو.

روسيا اليوم
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