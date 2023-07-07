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زيارة سرية إلى موطنه.. مبابي يهرب من ضغوط ناصر الخليفي

7
JULY
2023
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن مهاجمه كليان مبابي سيصل إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، اليوم الخميس، في زيارة أضفى عليها طابع السرية، وفقا لشبكة "RFI".

ونشر الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان على موقع "تويتر" صورة لمبابي، وعلق عليها: "من المتوقع أن يصل مبابي بعد ظهر اليوم إلى الكاميرون، الموطن الأصلي لوالده.

المهاجم الباريسي سيزور غدا مدرسة في ياوندي مولت التي تشرف عليها مؤسسته، وبعد ذلك سيلعب مباراة مع نادي Vent d'Etoudi الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية".

ونقلت شبكة "RFI" تصريحات لمدير القرية التي سيقيم فيها مبابي "هاتفي يرن باستمرار، الكل يريد معرفة موعد وصول مبابي، ومحاولة رؤيته والتقاط صورة معه".

وأضاف: "الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال مبابي، لا تختلف كثيرا عن إجراءات استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

ويحاول كليان مبابي (24 عاما) أن يتجاوز بهذه الرحلة السريعة ضغوط الفترة العصيبة في الأيام الأخيرة، حيث أمهله الخليفي أسبوعين لحسم مصيره، وإلا سيعرضه للبيع هذا الصيف، رفضا لرحيله مجانا بنهاية عقده في صيف 2024.

روسيا اليوم
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