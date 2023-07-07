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براتب ضخم.. رياض محرز على أعتاب الدوري السعودي

7
JULY
2023
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أفادت مصادر إنجليزية، بأن الدولي الجزائري رياض محرز جناح فريق مانشستر سيتي، أبدى موافقته المبدئية من أجل الانضمام إلى صفوف نادي الأهلي السعودي لكرة القدم.

ويرتبط رياض محرز بعقد مع نادي مانشستر سيتي حتى عام 2025، ولكنه يدخل ضمن قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم نادي الهلال العائد مؤخرا لدوري "روشن" السعودي للمحترفين.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية أن رياض محرز سيتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بـ410 آلاف جنيه إسترليني (نحو 1.640 مليون جنيه إسترليني شهريا، و19.680 مليون جنيه إسترليني سنويا) في حال انضمامه لصفوف نادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويمثل هذا المبلغ ضعف ما يحصل عليه حاليا مع نادي مانشستر سيتي، مما يفسر تحمسه لفكرة الانتقال لصفوف النادي السعودي.

بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب الجزائري 20 مليون يورو، بتراجع 40 مليون يورو عما كانت عليه عند انضمامه للفريق منذ 5 أعوام.

وينتظر أن يحسم الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، مستقبل رياض محرز مع الفريق، سواء بالبقاء أو الرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

انضم رياض محرز (32 عاما) إلى صفوف مانشستر سيتي عام 2018، فيقادما من نادي ليستر سيتي الإنجليزي صفقة بلغت 67.8 مليون يورو.

وشارك محرز في 236 مباراة مع مانشستر سيتي، بمختلف المسابقات، وسجل خلالها 78 هدفا وأهدى 59 تمريرة حاسمة، وفاز معه بـ11 لقبا منها الدوري الإنجليزي في 4 مناسبات، إلى جانب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن نادي أهلي جدة أعلن رسميا يوم أمس الأربعاء، تعاقده مع المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، حتى عام 2026، قادما من نادي ليفربول الإنجليزي.

روسيا اليوم
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