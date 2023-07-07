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لتفعيل الجناح الموازي للسريع محمد صلاح.. عرض ضخم من ليفربول لضم مبابي

7
JULY
2023
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي ليفربول الإنجليزي، يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

وارتبط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد بعدما أصبح قريبا من الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي هذا العام.

وأكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أنه على مبابي تجديد عقده حتى صيف 2025 أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الباريسي على موقع "تويتر" مقطع فيديو لمبابي، حيث علق عليه "RMC باريس يريد 200 مليون يورو، للسماح لمبابي بالرحيل".

ووفقا لما ذكره برنامج "إل شيرينغيتو" الإسباني الشهير، فإن ليفربول قدم عرضا رسميا لضم مبابي مقابل 200 مليون يورو خلال هذا الصيف. وأوضح المصدر نفسه أن إدارة ليفربول تستهدف تكوين ثنائية تاريخية تجمع بين النجم المصري، محمد صلاح، والفرنسي كيليان مبابي.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب وجهته خلال أسبوعين فقط، وفقا لما أكده القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان.

ويرفض النادي الباريسي فكرة بقاء مبابي خلال الموسم الجديد، ورحيله مجانا في صيف 2024، لذا يرغب في أن يستفيد منه ماديا.

المصدر: وسائل إعلام 

روسيا اليوم
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