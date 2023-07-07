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عاد لاعب الوسط السويسري جرانيت شاكا إلى «الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)»، الخميس، وذلك بعد أن وقّع لـ«باير ليفركوزن» قادماً من «أرسنال» الإنجليزي.

وكان شاكا، الذي وقَّع على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2028، قد وافق على شروطه الشخصية مع «ليفركوزن»، منذ عدة أسابيع، مثلما ذكرته التقارير، لكن «أرسنال» كان بحاجة إلى إيجاد بديل أولاً من أجل السماح له بالرحيل. وجرى ربط لاعب وسط «ويستهام» ديكلان رايس بـ«أرسنال».

وتُقدَّر قيمة الصفقة بمبلغ يتراوح بين 15 مليوناً و25 مليون يورو (16.3 إلى 27.2 مليون دولار).

من جانبه، قال سيمون رولفس، المدير الرياضي للنادي، في بيان: «مع جرانيت، تمكّنّا من الحصول على لاعب محترف من الدرجة الأولى».

من جانبه، قال لاعب الوسط السويسري: «أعرف الكثير عن (الدوري الألماني)، وشاهدته من لندن، (ليفركوزن) فريق لديه تاريخ كبير وأهداف طَموحة».

ولعب شاكا في «الدوري الألماني» مع فريق «بوروسيا مونشنغلادباخ»، في الفترة ما بين عامي 2012 و2016، قبل الانضمام إلى «أرسنال» مقابل 45 مليون يورو.

وكان «ليفركوزن» قد أعلن، الأربعاء، تعاقده مع الجناح يوناس هوفمان قادماً من «بوروسيا مونشنغلادباخ»، من خلال الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 10 ملايين يورو.

وأنهى فريق المدرب شابي ألونسو الموسم الماضي، في المركز السادس، ليتأهل لمنافسات «الدوري الأوروبي»، وسيبدأ منافسات «الدوري الألماني» أحد يومي 19 أو 20 أغسطس (آب) المقبل، بمواجهة «لايبزغ» بطل «كأس ألمانيا».