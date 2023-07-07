living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«شاكا» إلى الدوري الألماني و«أرسنال» يقترب من بديله

7
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عاد لاعب الوسط السويسري جرانيت شاكا إلى «الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)»، الخميس، وذلك بعد أن وقّع لـ«باير ليفركوزن» قادماً من «أرسنال» الإنجليزي.

وكان شاكا، الذي وقَّع على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2028، قد وافق على شروطه الشخصية مع «ليفركوزن»، منذ عدة أسابيع، مثلما ذكرته التقارير، لكن «أرسنال» كان بحاجة إلى إيجاد بديل أولاً من أجل السماح له بالرحيل. وجرى ربط لاعب وسط «ويستهام» ديكلان رايس بـ«أرسنال».

وتُقدَّر قيمة الصفقة بمبلغ يتراوح بين 15 مليوناً و25 مليون يورو (16.3 إلى 27.2 مليون دولار).

من جانبه، قال سيمون رولفس، المدير الرياضي للنادي، في بيان: «مع جرانيت، تمكّنّا من الحصول على لاعب محترف من الدرجة الأولى».

من جانبه، قال لاعب الوسط السويسري: «أعرف الكثير عن (الدوري الألماني)، وشاهدته من لندن، (ليفركوزن) فريق لديه تاريخ كبير وأهداف طَموحة».

ولعب شاكا في «الدوري الألماني» مع فريق «بوروسيا مونشنغلادباخ»، في الفترة ما بين عامي 2012 و2016، قبل الانضمام إلى «أرسنال» مقابل 45 مليون يورو.

وكان «ليفركوزن» قد أعلن، الأربعاء، تعاقده مع الجناح يوناس هوفمان قادماً من «بوروسيا مونشنغلادباخ»، من خلال الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ 10 ملايين يورو.

وأنهى فريق المدرب شابي ألونسو الموسم الماضي، في المركز السادس، ليتأهل لمنافسات «الدوري الأوروبي»، وسيبدأ منافسات «الدوري الألماني» أحد يومي 19 أو 20 أغسطس (آب) المقبل، بمواجهة «لايبزغ» بطل «كأس ألمانيا».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   