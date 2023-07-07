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زميل ميسي القديم ببرشلونة في طريقه لإنتر ميامي الأميركي

7
JULY
2023
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أفاد تقرير لصحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، بأن لاعبا من برشلونة، سينضم إلى إنتر ميامي في الأيام القليلة القادمة، ليلعب إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقما نقلت "ماركا" عن "ميامي هيرالد"، فإن جوردي ألبا مدافع برشلونة توصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي للانتقال إلى الدوري الأميركي.

وسيعلن عن صفقة ألبا الذي لعب مع برشلونة 459 مباراة وفاز مع النادي بـ17 لقبا، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة الأميركية، أن إنتر ميامي وفر مساحة كافية ضمن الحد الأقصى للراتب الحالي لدمج عقد ألبا الجديد.
ويُعتقد أن عقد ألبا مع إنتر ميامي سيكون لمدة عامين ونصف مع خيار التمديد لموسم ثالث، مثل عقدي ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

كذلك قالت الصحيفة إن لاعبا سابقا في برشلونة وهو أندريس إنييستا، سيجري التعاقد معه في فترة الانتقالات الثانوية، والتي ستفتح خلال شهر يوليو بالدوري الأميركي.

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