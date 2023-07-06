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تقرر، اليوم (الأربعاء)، إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى لـ«الفورمولا 1» في جدة، موطن أسرع حلبة شوارع في العالم، خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس (آذار) المقبل. وستشهد الزيارة الرابعة لقمة رياضة السيارات في العالم إلى المملكة العربية السعودية، شكلاً جديداً لعطلة نهاية الأسبوع، حيث سيقام سباق الجائزة الكبرى الرئيسي للمرة الأولى في المملكة مساء السبت، وذلك لتجنب تعارضه المحتمل مع بداية شهر رمضان المبارك العام المقبل.

يأتي ذلك ضمن إعلان اليوم عن الجدول المبدئي لموسم بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2024؛ حيث ستكون عطلة نهاية الأسبوع في جدة هي الثانية من الموسم مجدداً، عندما تكون البطولة مفتوحة على مصراعيها ليستمتع الجميع بالسباق الحماسي تحت الأضواء الكاشفة على الشواطئ الخلابة للبحر الأحمر.

من ناحيته، عبّر الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، عن سعادته بتأكيد موعد سباق الفورمولا 1 الرابع في جدة، وقال: «يتطلع الجميع في شركة رياضة المحركات السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية إلى عودة سباق الفورمولا 1 إلى جدة خلال سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 للمرة الرابعة خلال الفترة من 7 حتى 9 مارس المقبل».

وأضاف: «تواصل حلبة كورنيش جدة تأكيد جدارتها بوصفها واحدة من أكثر الحلبات صعوبة على روزنامة الفورمولا 1؛ حيث شهدت على مدار المواسم الثلاثة السابقة سباقات متميزة وحافلة بالإثارة والحماس، وسنسعى لتقديم برنامج متكامل من الأنشطة التي تلائم جميع أفراد الأسرة، على مدار أيام السباق الثلاثة، داخل حلبة السباق وخارجها، إلى جانب برنامج حفلات موسيقية مذهل يضم مجموعة من أشهر وألمع النجوم في العالم، وبما يضمن أن يلبي الحدث جميع الأذواق، وأتطلع إلى الترحيب بفرق الفورمولا 1 والسائقين والجمهور في جدة مجدداً في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2024».

وسيحظى الجمهور مجدداً بفرصة متابعة أقوى سباقات العالم من مدرجات حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، ومشاهدة سائقيهم المفضلين عن قرب وهم يتسابقون بسرعات تتخطى معدلاتها 252 كم/ساعة.

وكانت حلبة كورنيش جدة قد أكدت مكانتها سريعاً باستضافة أحد أكثر السباقات حماساً على روزنامة الفورمولا 1، ما يجعل عودة الفورمولا 1 المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية في عطلة نهاية الأسبوع من 7 إلى 9 مارس 2024، حدثاً لا يفوّت.

وأمام حشد تجاوز 140 ألف متفرج، عبر سائق «ريد بُل» المكسيكي سيرجيو بيريز خط النهاية على حلبة كورنيش جدة، بعد سباق قوي أثبت قيمة سباق «الفورمولا 1» في جدة، والحماس الذي امتد لـ50 لفة، ليكون السائق الثالث الذي يحقق الفوز في جدة، حيث لم يتمكن أي سائق من تكرار فوزه على حلبة الشوارع الأسرع على روزنامة «الفورمولا 1».