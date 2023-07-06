ناصر الخليفي: مبابي لن يرحل مجاناً… إذا غير كلامه فليست غلطتي!

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يتعيّن على قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي «توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء» مع فريقه باريس سان جيرمان، بحسب رئيس النادي القطري ناصر الخليفي.

قال الخليفي الأربعاء، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، خلال تقديم المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي في المركز التدريبي الجديد في بواسّي، إنه يريد بقاء مبابي لكن «لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ. هذا واضح».

وبينما يرتبط الهداف البالغ 24 عاماً بعقد مع الفريق المملوك قطرياً حتى 2024 وعبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، أضاف الخليفي «قال (مبابي) بنفسه لن أرحل مجاناً. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي».

وفي حال لم يوقّع مبابي على عقد جديد، فإن بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجاناً في غضون عام، لذلك يمكن لسان جيرمان أن يبيعه هذا الصيف.

وجاءت خطوة هداف مونديال قطر بعد نحو عام على تجاهله مساعي ريال مدريد الإسباني، بتوقيعه تمديداً مفاجئاً لعقده في مايو (أيار) 2022 للبقاء في «بارك دي برانس» لمدة موسمين زائد موسم إضافي، وهناك موعد نهائي ليتخذ مبابي قراره، وهو في 31 يوليو (تموز)، لذا، سيكون ريال مدريد مجدداً من بين «طالبي القرب».

وأوضح مبابي والمقربون منه، في بيان، أن اللاعب أبلغ «إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد الذي وُقّع قبل عام، ابتداء من 15 يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024)».

وأوضح البيان «لم يطلب كيليان مبابي الرحيل هذا الصيف، لكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي».

وأعاد مبابي التأكيد منتصف يونيو (حزيران) الماضي على أن «البقاء» في سان جيرمان كان «الخيار الوحيد»: «لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص».

انضم مبابي إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من موناكو في أغسطس (آب) 2017. وتحوّلت الإعارة إلى صفقة دائمة بقيمة 180 مليون يورو (194 مليون دولار).

ساعد مبابي فرنسا على تحقيق المجد في كأس العالم عندما كان مراهقاً في عام 2018، وأثبت نفسه مهاجما رائداً على الساحة العالمية.

سجّل مبابي أيضاً ثلاثية في هزيمة فرنسا في نهائي كأس العالم 2022 أمام أرجنتين ميسي بركلات الترجيح، وساعد باريس سان جيرمان الموسم المنصرم على الفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الحادية عشرة القياسية.