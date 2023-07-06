نوفاك ينجو من مأزق تومسون ويبلغ الدور الثالث

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حقق نوفاك ديوكوفيتش فوزه الـ350 في البطولات الأربع الكبرى بتغلبه على الأسترالي جوردان تومسون ليبلغ الدور الثالث ببطولة ويمبلدون للتنس، اليوم (الأربعاء).

ونجا حامل اللقب من مأزق نظيره الأسترالي، وسيطر على المباراة في اللحظات الحاسمة ليفوز 6 - 3 و7 - 6 و7 - 5.

وانضم ديوكوفيتش إلى روجر فيدرر وسيرينا ويليامز وهما فقط مَن نجحا من قبل في تحقيق 350 فوزاً في البطولات الأربع الكبرى، لكن اللاعب البالغ عمره 36 عاماً ما زال يضع المزيد نصب عينيه.

ولجأ ديوكوفيتش إلى فاعليته المعتادة في ويمبلدون للفوز على تومسون الذي قدم أداء أصبح نادراً في البطولة المقامة على نادي عموم إنجلترا بتسديد الإرسال والتقدم عند الشباك.

ورغم ذلك بدا ديوكوفيتش، الذي يأمل في معادلة رقمين قياسيين بحصد لقبه الثامن في ويمبلدون والخامس على التوالي، مسيطراً على المواجهة.

وكان تومسون، المصنف 70 عالمياً، على بعد نقطتين من إدراك التعادل بعد أداء قوي في المجموعة الثانية، لكن بمجرد أن حسم ديوكوفيتش المجموعة بفضل ضربتي إرسال ساحقتين كانت النتيجة الحتمية مجرد وقت.

لكن تومسون رفض الاستسلام، ومع تأخره 6 - 5 في المجموعة الثالثة لم يستطع فعل المزيد حيث أعاد ضربة في الشباك ليتأهل ديوكوفيتش.