الهلال لا يزال يبحث عن بديل لليونيل ميسي

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عشية بداية المعسكر الإعدادي لفريق الهلال السعودي في النمسا، لا يبدو أن قائمة الفريق التي سيخوض بها غمار الموسم المقبل قد اكتملت، فعلى الرغم من إتمام صفقة ضم اللاعبين كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز، والتعاقد مع المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، فإن مسؤولي الهلال ما زالوا ينتظرون عقد المزيد من الصفقات في الميركاتو الحالي.

من سيكون النجم العالمي... نيمار أم صلاح؟

في البداية يبدو أن رغبة مسؤولي الهلال في التعاقد مع نجم «سوبر» لتعويض عدم انضمام ليونيل ميسي متواصلة، وما زال النجم البرازيلي نيمار هدفا لمسؤولي الهلال، حيث قال موقع «ال فوتبيليرو» إن مسؤولين من الهلال قد اجتمعوا في الساعات الماضية مع وكلاء نيمار لبحث انتقاله للفريق.

ويعتقد أن الهلال سيعرض على نيمار راتبا سنويا يقترب من 200 مليون يورو، في حين يُعتقد أن باريس سان جيرمان سيطلب ما يقرب من 60 مليون يورو للتخلي عن نجمه البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما.

النجم العالمي المرتقب قد يكون أيضا المصري محمد صلاح، حيث قال الصحافي الرياضي رودي غاليتي، في تصريحات لموقع «جيف مي سبورت»، إن اتصالات فعلية قام بها كل من الهلال والنصر للاستفسار عن إمكانية ضم صلاح بداية من الموسم المقبل. ويمتلك صلاح عقدا مع ليفربول لموسمين مقبلين، وبالتالي فإن مقابلا «ضخما» قد يطلبه النادي الأحمر للاستغناء عن هدافه الأساسي في المواسم الستة الماضية.

ومنذ انضمام صلاح إلى الريدز في صيف عام 2017، أصبح أحد أعظم مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ، حيث سجل 137 هدفاً وصنع 62 هدفاً في 218 مباراة. كما حطم المهاجم الكثير من الأرقام القياسية مع ليفربول، ليصبح الهداف التاريخي للنادي في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ويقترب من بعض الأرقام القياسية التي يحتفظ بها بعض عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق، والتي قد تكون سبباً وراء رفض اللاعب لعروض الخروج من إنجلترا هذا الصيف.

تدعيم الهجوم أولوية هلالية

بعد رحيل المهاجم النيجيري أودوين إيغالو، بات ضروريا على الزعيم الهلالي دعم خط هجومه، فاتجهت الأنظار نحو البرازيل، وتحديدا ناحية المهاجم بيدرو، مهاجم نادي فلامنغو البرازيلي، حيث قالت صحيفة «يول» البرازيلية إن الهلال عرض على اللاعب راتبا قياسيا ربما يتجاوز ستة أضعاف ما يتقاضاه في فلامنغو، ورغم أن اللاعب لم يبد موافقته حتى الآن، فإن الهلال على ما يبدو متمسك بالصفقة ومستعد ربما لرفع القيمة المقدمة للنادي وللاعب من أجل الظفر بخدماته. وسبق لفلامنغو أن رفض عرضا من بالميراس بقيمة 20 مليون يورو لضم اللاعب، ما يعني أن الهلال مطالب بدفع قيمة أكبر.

ويبلغ بيدرو من العمر 26 عاما ويمثل فلامنغو منذ يناير (كانون الثاني) 2020، حيث لعب 191 مباراة بقميص الفريق سجل فيها 95 هدفا وحصد 8 ألقاب، لعل أهمها لقب كوبا ليبرتادوريس 2022. بالإضافة لذلك فهو هداف الفريق هذا الموسم برصيد 25 هدفا في 33 مباراة، كما أنه لاعب دولي وكان ضمن قائمة البرازيل في مونديال قطر الماضي.

من سيكمل خط الوسط، كيسي أم سافيتش؟

ولا يبدو أن دعم وسط الفريق الأزرق قد توقف عند ضم البرتغالي روبن نيفيز، فما زالت تقارير تربط الهلال بالحصول على خدمات لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي من نادي برشلونة، حيث قال موقع «بارسا يونيفيرسال» إن اللاعب أصبح أكثر انفتاحا على فكرة الخروج من برشلونة هذا الصيف، وبالتالي أصبحت هناك فرصة للهلال للحصول على خدماته.

ويبلغ كيسي من العمر 26 عاما، وسبق له تمثيل أندية أتلانتا وتشيزينا وميلان الإيطالية، قبل أن ينضم لبرشلونة في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان، حيث لعب 43 مباراة بقميص البلاوغرانا الموسم الماضي وسجل 3 أهداف.

من ناحية أخرى، عاد اهتمام الهلال باللاعب الصربي سيرجي ميلانكوفيتش- سافيتش، لاعب لاتسيو الإيطالي، للظهور على السطح مرة أخرى، حيث قال موقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق الانتقالات إن «الزعيم» اقترب من الحصول على توقيع النجم الصربي، بديلا للكولومبي جوستافو كويلار، الذي ترك القائمة الزرقاء للجار الشباب.

وقالت صحيفة «ال ماسيغيرو» الإيطالية إن عرض الهلال يصل إلى 12 مليون يورو سنويا للاعب، بخلاف ما سيحصل عليه لاتسيو نظرا لتبقي عام في عقد اللاعب مع الفريق.

ويلعب سافيتش (28 عاما) بقميص لاتسيو منذ عام 2015، حيث خاض 340 مباراة بقميص فريق العاصمة الإيطالية، وسجل 69 هدفا، وأحرز ثلاثة ألقاب. بالإضافة لذلك فهو لاعب دولي أساسي في منتخب صربيا منذ عام 2017، وكان أساسيا في تشكيلة الصرب في مونديال قطر الماضي.

هل يرتدي ديبالا قميص الهلال؟

آخر المنضمين للائحة أهداف الهلال في الميركاتو الحالي، هو الجناح الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب نادي روما الإيطالي، حيث قالت صحيفة «ال ماسيجيرو» الإيطالية إن مسؤولي الهلال قد تواصلوا بالفعل مع وكلاء اللاعب، الذي أبدى رفضا مبدئيا لعرض الهلال، إلا أن مسؤولي الهلال يستعدون لتقديم عرض مغر للاعب، بحسب تأكيدات الصحيفة.

ويمتد عقد ديبالا (29 عاما) مع روما لموسمين قادمين، علما بأنه انضم لروما في الصيف الماضي بعد 7 مواسم ناجحة بقميص يوفنتوس.