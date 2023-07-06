وفي لقاء مع صحيفة "إل باييس" (El Pais) الإسبانية، أكد خورخي ماس أنه سعى لسنوات لضم ميسي إلى إنتر ميامي، وهو الأمر الذي شكل القنبلة الأكبر في سوق انتقالات الدوري الأميركي لكرة القدم.

وسيبدأ النجم الأرجنتيني اللعب ضمن صفوف النادي الأميركي، اعتبارا من نهاية يوليو الجاري، بعد أن أنهى تعاقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

راتب ميسي و"مزايا" العقد الجديد

ماس، هو أحد ملاك النادي إلى جانب شقيقه ونجم الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، شرح كيف حدث الانتقال وقيمة دخل ميسي، قائلا:

"دخل ميسي السنوي يتراوح بين 50 و60 مليون دولار".

"عندما يتقاعد ميسي ستكون لديه حصة في النادي".

"أتخيل أن حياة ما بعد كرة القدم بالنسبة لميسي، تشبه إلى حد بعيد حياة ديفيد بيكهام أو (نجم كرة السلة) مايكل جوردان".

سنوات من السعي المضني وراء "البرغوث"

ماس كشف أنه حلم منذ سنوات بضم ميسي للفريق، كاشفا تفاصيل الرحلة المرهقة بالقول:

"جاءت فكرة وضع ميسي في قميص إنتر ميامي منذ زمن بعيد".

"في عام 2019، بدأنا التفكير في كيفية ضمه".

"ميسي يمكن أن يحول الدوري الأميركي لكرة القدم إلى واحد من أكبر بطولات الدوري في العالم".

"أعتقد أنه (ميسي) يأتي راغبا في ترك بصمته، وسيكون قادرا على القيام بذلك خارج نطاق كرة القدم".

"قضيت 3 سنوات محاولا ضمه، سنة ونصف بشكل مكثف للغاية".

"تحدثنا في برشلونة وميامي وروزاريو والدوحة. قضيت كأس العالم بأكمله في قطر أشاهد الأرجنتين".

"كان عقد أبل مهما جدا لعقد الصفقة".

يذكر أن أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت ميسي لاختيار النادي الأميركي، كان تدخل شركة "أبل"، التي وقعت العام الماضي صفقة بث بقيمة 2.5 مليار دولار مع الدوري الأميركي، وشركة "أديداس" أحد أكبر رعاة الدوري، حسب صحيفة "إنترناشونال هيرالد".

وأغرى إنتر ميامي ميسي، بعرض يتضمن حصة من العائدات السنوية للمشتركين الأرجنتينيين لمشاهدة مباريات الدوري الأميركي على منصة "تلفزيون أبل".

المزيد من التعزيزات لدعم "البرغوث"

وأكد ماس على أنه كان "من الضروري" لإدارة النادي، "إحاطة ميسي بلاعبين من مستواه"، مضيفا:

"نتحدث مع (لاعب خط الوسط الكتالوني) سيرجيو بوسكيتس منذ حوالي عام الآن".

"سيكون هناك تعاقدان أو 3 تعاقدات أخرى".

"جرت محادثات مع جوردي ألبا".

أما بالنسبة للويس سواريز وأنخيل دي ماريا، فقد كان ماس أقل ثقة بشأن انضمامهما للفريق، بعد تقارير ربطتهما بالنادي الأميركي.