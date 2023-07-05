رئيس اتحاد الكرة البرازيلى يعلن موعد وصول أنشيلوتى لتدريب السامبا

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تحدث إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلى لكرة القدم، عن موعد تولى المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، قيادة منتخب "السيليساو".

وتوصل الاتحاد البرازيلى لكرة القدم لاتفاق مع فيرناندو دينيز، مدرب فلومينينسى، لتدريب منتخب البرازيل، بعقد لمدة موسم واحد فقط ليكون مدرب الفريق بشكل مؤقت، إلى جانب عمله مديرا فنيا لفريقه الحالى، فى انتظار تعيين كارلو أنشيلوتى.

وسيقود دينيز منتخب البرازيل بداية من المعسكر الدولى المقبل فى شهر سبتمبر، حيث تبدأ مسيرة المنتخب فى تصفيات مونديال 2026.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلى، فى تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، نقلتها صحيفة Planeta futebol: "هناك العديد من المدربين الجيدين فى البرازيل، ودينيز واحد منهم، أحب بالفعل نزعاته الخططية وقراراته فى الملعب. ولهذا فإنه مدرب يتشابه مع المدرب أنشيلوتى الذى سيتولى المسئولية فى كوبا أمريكا 2024، لديهما نفس النزعة.

فيما لم يعلق نادى ريال مدريد أو أنشيلوتى على تصريحات رئيس الاتحاد البرازيلى لكرة القدم، حتى الآن، سواء بالنفى أو التأكيد.

وبحسب تقارير سابقة فإن الاتحاد البرازيلى اتفق مع كارلو أنشيلوتى على تدريب البرازيل بداية من عام 2024، ويرتبط أنشيلوتى بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويتولى أنشيلوتى مسئولية قيادة ريال مدريد منذ موسمين قاد الفريق خلالهما للتتويج بالدورى الإسبانى وكأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسبانى وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

وتبدأ البرازيل مشوارها فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 فى سبتمبر على أرضها أمام بوليفيا ثم خارجها أمام بيرو.