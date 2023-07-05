living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس اتحاد الكرة البرازيلى يعلن موعد وصول أنشيلوتى لتدريب السامبا

5
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تحدث إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلى لكرة القدم، عن موعد تولى المدرب الإيطالى كارلو أنشيلوتى، المدير الفنى لفريق ريال مدريد، قيادة منتخب "السيليساو".

وتوصل الاتحاد البرازيلى لكرة القدم لاتفاق مع فيرناندو دينيز، مدرب فلومينينسى، لتدريب منتخب البرازيل، بعقد لمدة موسم واحد فقط ليكون مدرب الفريق بشكل مؤقت، إلى جانب عمله مديرا فنيا لفريقه الحالى، فى انتظار تعيين كارلو أنشيلوتى.

وسيقود دينيز منتخب البرازيل بداية من المعسكر الدولى المقبل فى شهر سبتمبر، حيث تبدأ مسيرة المنتخب فى تصفيات مونديال 2026.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلى، فى تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، نقلتها صحيفة Planeta futebol: "هناك العديد من المدربين الجيدين فى البرازيل، ودينيز واحد منهم، أحب بالفعل نزعاته الخططية وقراراته فى الملعب. ولهذا فإنه مدرب يتشابه مع المدرب أنشيلوتى الذى سيتولى المسئولية فى كوبا أمريكا 2024، لديهما نفس النزعة.

فيما لم يعلق نادى ريال مدريد أو أنشيلوتى على تصريحات رئيس الاتحاد البرازيلى لكرة القدم، حتى الآن، سواء بالنفى أو التأكيد.

وبحسب تقارير سابقة فإن الاتحاد البرازيلى اتفق مع كارلو أنشيلوتى على تدريب البرازيل بداية من عام 2024، ويرتبط أنشيلوتى بعقد مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم المقبل.

ويتولى أنشيلوتى مسئولية قيادة ريال مدريد منذ موسمين قاد الفريق خلالهما للتتويج بالدورى الإسبانى وكأس ملك إسبانيا ودورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسبانى وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

وتبدأ البرازيل مشوارها فى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 فى سبتمبر على أرضها أمام بوليفيا ثم خارجها أمام بيرو.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   