«برشلونة» يضم إينييغو مارتينيز في صفقة انتقال حر

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عزَّز «برشلونة» صفوفه بالمُدافع إينييغو مارتينيز، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع «أتلتيك بلباو»، وفق ما أعلن بطل «الدوري الإسباني لكرة القدم»، الأربعاء.

ويشكل التعاقد مع قلب الدفاع الدولي، البالغ 32 عاماً، والذي ارتبط بالنادي الكاتالوني حتى 2025، حلقة جديدة في سياسة ضم اللاعبين المخضرمين من دون مقابل، في ظل الأزمة المالية الهائلة التي تعصف بـ«بلاوغرانا».

وسبَق لـ«برشلونة» أن تعاقد مع لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان، الأسبوع الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع «مانشستر سيتي»، كما أبقى على خدمات المُدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه، اللذين لعبا معه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، وذلك بعد انتهاء عقديهما مع فريقيهما السابقين «تشيلسي» الإنجليزي، و«ميلان» الإيطالي على التوالي.

وقال «برشلونة»، في بيان: «سيوقّع (مارتينيز) لموسمين، حتى 30 يونيو (حزيران) 2025، وسيتضمن عقده بنداً جزائياً قدره 400 مليون يورو».

ودافع مارتينيز عن ألوان «بلباو»، منذ يناير (كانون الثاني) 2017، بعدما جاء إليه من «ريال سوسييداد»، حيث لعب طيلة 7 مواسم.

ودخل مارتينيز تاريخ «بلباو» كأغلى لاعب في تاريخ النادي، بعدما دفع 32 مليون يورو، لتحريره من عقده مع جاره الباسكي «سوسييداد».

وخاض مارتينيز 177 مباراة بقميص «بلباو»، مسجلاً 8 أهداف في مشوار أحرز خلاله لقب «الكأس السوبر» المحلية عام 2021، إضافة لوصوله إلى نهائي مسابقة الكأس مرتين.