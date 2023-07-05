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يكهام يستيقظ على "مليون رسالة".. ويكشف السبب الحقيقي وراء اختيار ميسي لإنتر ميامي

5
JULY
2023
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علق أسطورة الكرة الإنجليزية، ديفيد بيكهام، أبرز مالكي أسهم نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، على تعاقد فريقه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن ميسي في شهر يونيو الماضي، اتفاقه على الانتقال إلى إنتر ميامي بداية من 1 يوليو الحالي، بعد سلسلة من المفاوضات والتكهنات حول إمكانية عودته لبرشلونة أو التوقيع مع الهلال السعودي.

وعلق ديفيد بيكهام على تعاقد فريقه الأمريكي مع ميسي في تصريحات لموقع "ذا أتلتيك" البريطاني، قائلا: "قبل أسبوعين استيقظت على حوالي مليون رسالة على هاتفي، كنت أتساءل: ما الذي حدث؟ لا أتلقى في المعتاد هذا الكم الكبير من الرسائل، ثم فجأة سمعت أن ليو قد خرج وأعلن قدومه إلى ميامي".

وأوضح أن: "ذلك لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، لأنني قلت منذ البداية إنني حال أتيحت لي الفرصة لإحضار أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم إلى ميامي، في أي وقت من مسيرتهم المهنية، فإنني سأواصل القيام بذلك، لأني تعهدت بهذا الالتزام أمام الجماهير".

وأكمل أسطورة كرة القدم الإنجليزية: "ومن ثم حين أسمع أن أحد أفضل اللاعبين، إن لم يكن الأفضل، والذي فاز بكل شيء في اللعبة، ولا يزال لاعبا رائعا في شبابه ويفعل ما يحلو له بالكرة، يريد اللعب لفريقي، فهي بالطبع لحظة عظيمة".

وتحدث ديفيد بيكهام عن أحد الأسباب التي دعت ميسي لاختيار إنتر ميامي تحديدا، بالقول: "أنا مالك جزئي لسالفورد سيتي أيضا، وسالفورد مكان رائع، لكن ميامي أقرب من سالفورد إلى الأرجنتين، وأعتقد أن هذا كان عامل جذب كبير لليو".

ومن المنتظر أن يستهل ليونيل ميسي (36 عاما) مشواره مع نادي إنتر ميامي يوم 21 يوليو الحالي، في مباراته ضد فريق كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوري.

بينما يتوقع أن يلعب "البرغوث" مباراته الأولى بقميص إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) يوم 20 أغسطس المقبل، ضد فريق تشارلوت.

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