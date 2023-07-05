بصورة.. زياش يسخر من أنباء فشل انتقاله إلى النصر السعودي

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تهكم الدولي المغربي، حكيم زياش، جناح فريق تشيلسي من أنباء زعمت أنه فشل في اجتياز الفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى نادي النصر السعودي، بعدما كان قريبا جدا من التوقيع رسميا.

وزعمت مجموعة تقارير بأن زياش يعاني من مشكلة في الركبة، تسببت في عدم اجتيازه للكشف الطبي في صفوف نادي النصر.

ونشر زياش، صورة لركبته، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، وكتب عليها "مشاكل في الركبة.. حقا؟!" مرفقة برموز تعبيرية ساخرة.

وأكدت تقارير صحفية في وقت سابق، أن اللاعب المغربي توصل إلى اتفاق أوّلي مع نادي النصر للعب في صفوف "العالمي" بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وذكرت تقارير أن زياش سيحصل على مبلغ يتراوح بين 12 إلى 13 مليون يورو، كراتب سنوي مع الفريق السعودي، وهو ما يقرب من ضعف راتبه الحالي مع تشيلسي (6 ملايين يورو)، على أن يحصل تشيلسي على 15 مليون يورو، مقابل التخلي عن لاعبه، قبل أن تتحدث تقارير عن معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.

وينتهي عقد حكيم زياش (30 عاما) مع تشيلسي في 30 يونيو2025، وسط توقعات بأن ينجح باريس سان جيرمان في الحصول على خدماته مقابل 20 مليون يورو، بعدما فشل في ذلك خلال الميركاتو الشتوي الماضي لأسباب إدارية كما قيل في وسائل إعلامية مختلفة.

يذكر أن زياش شارك في 24 مباراة فقط مع تشيلسي طوال الموسم المنصرم، ولم يسجل أي هدف، مكتفيا بثلاث تمريرات حاسمة فقط.