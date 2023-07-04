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بينهم صلاح.. أكثر 10 لاعبين تراجعت قيمتهم السوقية هذه السنة

4
JULY
2023
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 كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أكثر 10 لاعبين في الدوريات الكبرى تراجعت قيمتهم السوقية خلال موسم 2022-2023.

وتدخل عوامل عدة في التقييم السوقي للاعبين، مثل السن والإنجازات والأرقام والألقاب الجماعية والجوائز الفردية..

وقالت الصحيفة إن هذه القائمة ظهرت بعد إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الكبرى، وتضم اللاعبين الذين انخفضتهم قيمتهم السوقية بأكبر قيمة مالية.

وفيما يلي القائمة، وفق موقع "ترانسفيرماركت" المتخصص في قيمة اللاعبين السوقية والإحصاءات الكروية:

10- فيديريكو كييزا، يوفنتوس: انخفضت قيمته بـ25 مليون يورو (-38.5٪) - القيمة الحالية: 40 مليون يورو.

9- أندرو روبرتسون، ليفربول: انخفضت قيمته بـ25 مليون (-38.5٪) - القيمة الحالية: 40 مليون يورو.

8- هيونغ مين سون، توتنهام: انخفضت قيمته بـ25 مليون (-33.3٪) - القيمة الحالية: 50 مليون.

7- محمد صلاح، ليفربول: انخفضت قيمته بـ25 مليون (-27.8٪) - القيمة الحالية: 65 مليون يورو.
6- يوري تيلمانز، أستون فيلا: انخفضت قيمته بـ30 مليون (-54.5٪) - القيمة الحالية: 25 مليون.

5- روميلو لوكاكو، تشيلسي: انخفضت قيمته بـ30 مليون (-42.9٪) - القيمة الحالية: 40 مليون.

4- جادون سانشو، مانشستر يونايتد: انخفضت قيمته بـ30 مليون (-40٪) - القيمة الحالية: 45 مليون.

3- بول بوغبا، يوفنتوس: انخفضت قيمته بـ33 مليون (-68.8٪) - القيمة الحالية: 15 مليون.

2- ويلفريد نديدي، ليستر سيتي: انخفضت قيمته بـ35 مليون (-58.3٪) - القيمة الحالية: 25 مليون.

1- ساديو ماني، بايرن ميونخ: انخفضت قيمته بـ45 مليون (-64.3٪) - القيمة الحالية: 25 مليون يورو.

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