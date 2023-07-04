سباليتي وماركو سيلفا يتنافسان على تدريب الأهلي

A + A -

انحصرت خيارات النادي الأهلي التدريبية على الإيطالي سباليتي والبرتغالي ماركو سيلفا، إذا يسعى المعنيون بالمهمة جاهدين لحسم الملف العالق، خصوصاً بعد تأجيل انطلاق المعسكر الإعدادي لحين تعيين المدير الفني.

كما ينتظر أن يحسم الأهلي صفقة أجنبية ثالثة وأخرى رابعة في مركزي قلب الدفاع والوسط، وسبق للنادي الأهلي أن بدأ مفاوضاته مع عدة لاعبين في مركز الدفاع ومن أبرزهم الإسباني سيرجيو راموس، وفي مركز الوسط الإسباني لويس ألبيرتو.

وبعد صفقة حارس المرمى السنغالي إدوارد ميندي، حسم النادي الأهلي ملف المهاجم بالبرازيلي روبيرتو فيرمينو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي، ليكون ثاني صفقات النادي في صيف 2023.

وخاض روبيرتو فيرمينو، صاحب الـ31 عاماً، تجربة كبيرة مع ليفربول امتدت لـ8 سنوات حيث ابتدأت مسيرته مع الفريق الإنجليزي عام 2015 قادماً من نادي هوفنهايم الألماني بصفقة انتقال بلغت 41 مليون يورو، واستمرت مسيرته مع ليفربول حتّى 2023. وشارك فيها بـ256 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ساهم خلالها بـ137 هدفاً، وشارك في 57 لقاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ساهم خلالها بـ36 هدفاً للفريق الإنجليزي.

وتأتي صفقة روبيرتو فيرمينو في مركز احتياج للنادي الأهلي الذي عانى من غياب المهاجم الهداف منذ موسم 2020 - 2019، واستهدف النادي خانتي مركز الحراسة ومركز الهجوم كأولوية في سوق الانتقالات الجارية.