فيرمينو يطرق أبواب الأهلي... وفرانك كيسي «انتظار»

A + A -

يتأهب النادي الأهلي لاستعادة مكانته بين كبار الدوري السعودي للمحترفين من خلال صفقات نوعية تعزز صفوفه بأفضل طريقة ممكنة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووضعت إدارة النادي خطة مدروسة لدعم صفوف الفريق، كانت باكورتها إتمام التعاقد مع الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي من نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث كلفت الصفقة النادي حوالي 17 مليون جنيه إسترليني، فيما سيتقاضى اللاعب 12 مليون دولار سنوياً، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

أما ثاني التعاقدات المرتقبة، فتتجسد في صفقة ضم المهاجم البرازيلي الدولي روبرت فيرمينو، والمنتهي تعاقده مع ناديه السابق ليفربول بنهاية الموسم المنصرم.

وبحسب الصحافي الإيطالي المطلع على سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن الأهلي توصل لاتفاق شفهي كامل مع فيرمينو حول بنود التعاقد، ولم يتبق سوى إجراء الفحوصات الطبية قبل التوقيع على العقد، الذي يتوقع أن يمتد لثلاثة مواسم.

ويبلغ فيرمينو من العمر 31 عاماً، وسبق له تمثيل نادي فيغويرينسي في وطنه الأم، قبل أن ينتقل لأوروبا من بوابة نادي هوفينهايم الألماني، الذي قضى معه أربعة مواسم، قبل أن يدافع عن ألوان ليفربول لثمانية مواسم بداية من صيف 2015، حيث خاض مع الليفر 362 مباراة، سجل فيها 111 هدفاً، وأحرز 7 ألقاب أبرزها لقب الدوري الإنجليزي 2020 ولقب دوري أبطال أوروبا 2019.

ويعتبر دعم خط وسط الفريق الأهلاوي في مقدمة أولويات الإدارة، حيث وضعت العين على الإيفواري فرانك كيسي نجم وسط برشلونة كهدف محتمل.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إن الأهلي عرض 20 مليون يورو لبرشلونة لإتمام شراء اللاعب، إضافة إلى حصول كيسي على راتب سنوي 10 ملايين يورو خالية من الضرائب. وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يسعى بقوة للاستغناء عن فرانك كيسي، عقب التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إلكاي غوندوغان، حيث تريد إدارة البارسا توفير راتب اللاعب، بالإضافة إلى استخدام 50 في المائة من قيمة الصفقة في الميركاتو.

ويبلغ كيسي من العمر 26 عاماً، وسبق له تمثيل أندية أتلانتا وتشيزينا وميلان الإيطالية، قبل أن ينضم لبرشلونة في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ميلان، حيث لعب 43 مباراة بقميص البلاوغرانا الموسم الماضي وسجل 3 أهداف.

أما أحدث العناصر المرشحة للانضمام إلى النادي الأهلي، فهو بطل أوروبا الظهير الأيسر الإيطالي الدولي ليوناردو سبينازولا لاعب فريق روما.

وذكرت صحيفة «كوريري ديللو سبورت» الإيطالية، أن مسؤولي روما لم يتواصلوا مع سبينازولا حتى الآن لبدء مفاوضات تمديد العقد، الذي سينتهي في صيف 2024، ما قد يدفع اللاعب للرحيل عن الفريق. ولم تذكر الصحيفة تفاصيل عن قيمة أو مدة العقد المقدم للاعب من قبل النادي السعودي.

وبدأ سبينازولا (30 عاماً) حياته الكروية في نادي يوفنتوس، قبل أن يتنقل بين أندية إيمبولي وسيينا وبيروجيا وأتلانتا، ثم يستقر في نادي روما من عام 2019، حيث لعب 115 مباراة بقميص «الغيالوروسي» وسجل 6 أهداف.

أما دولياً، فقد لعب أولى مبارياته بقميص المنتخب الإيطالي عام 2017، وكان سبينازولا أحد العناصر الأساسية في تتويج منتخب إيطاليا بلقب كأس الأمم الأوروبية 2020، حيث اختير ضمن التشكيلة المثالية للبطولة.

جولة مسؤولي الأهلي في الدوري الإيطالي ربما لن تقف عند سبينازولا، حيث ذكرت تقارير صحافية أن لاعب وسط نابولي، السلوفيني الدولي ستانيسلاف لوبوتكا، على رادار الأهلي أيضاً لتدعيم وسط الفريق في الموسم المقبل.

وقال الصحافي المطلع على سوق الانتقالات فابريزيو رومانو إن لوبوتكا (28 عاماً) ربما سيجد صعوبة في ترك نابولي هذا الصيف، خاصة أن اللاعب قد وقع مؤخراً على عقد طويل الأمد رفقة بطل الدوري الإيطالي الموسم المنصرم.

تدعيم وسط الأهلي يبدو أن له أولوية عند مسؤوليه، حيث تناقلت أخبار عن رغبة الفريق في التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فيرناندو من إشبيلية الإسباني.

وبحسب صحيفة «غلوبو» البرازيلية، فإن فيرناندو الذي سينتهي تعاقده مع إشبيلية في صيف عام 2024 قد تلقى عرضاً من الأهلي، حيث تبلغ قيمة العرض مليون يورو لناديه ومضاعفة راتبه، من أجل الحصول على خدماته لموسمين مقبلين.

وأنهى فيرناندو (35 عاماً) موسمه الرابع مع إشبيلية بالحصول على لقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية له والسابعة للفريق الأندلسي، كما سبق له إحراز عديد الألقاب رفقة بورتو البرتغالي ومانشستر سيتي الإنجليزي وجالاطا سراي التركي التي لعب لها سابقاً.

أخيراً فإن ملف مدرب الفريق الأهلاوي ما زال مفتوحاً، فمنذ الاتفاق مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على إنهاء التعاقد بالتراضي عقب قيادته للفريق للعودة لدوري روشن، والفريق لم يتعاقد مع مدرب بعد، حيث ظهرت محادثات سابقة مع البرتغالي جوزيه مورينيو لم تكلل بالنجاح، قبل أن يبرز اسم مدرب برتغالي آخر هو ماركو سيلفا كمرشح لتدريب الأهلي.

وقال الصحافي إكرام كونور إن سيلفا قد رفض عرضاً لتدريب الأهلي بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، وإن سيلفا ربما يستعد لتمديد تعاقده مع فولهام.

المدرب البرتغالي صاحب الـ45 عاماً تولى تدريب أندية إستوريل وسبورتنغ لشبونة البرتغاليين، بالإضافة إلى أوليمبياكوس اليوناني وهال سيتي وواتفورد وإيفرتون في إنجلترا.

ويدرب سيلفا (45 عاماً) حالياً فريق فولهام الإنجليزي منذ صيف 2021، حيث قاد الفريق في موسمه الأول للعودة للبريمرليغ بحصد لقب «الشامبيونشب»، قبل أن يقدم الفريق تحت قيادته في الموسم المنصرم عروضاً رائعة كللها بحصد المركز العاشر.