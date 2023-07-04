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الاتفاق يستهدف كوتينيو... وينافس الهلال على موراتا

4
JULY
2023
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يخطط ستيفن جيرارد، المدرب الجديد لفريق الاتفاق السعودي، لطرح اسم البرازيلي فيليب كوتينيو والإسباني ألفارو موراتا على طاولة فارس الدهناء، ليصبحا النجمين القادمين للدوري السعودي، والذي يستمر بجذب اللاعبين، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» عبر الصحفي الموثوق سامي مقبل.وجرى تعيين جيرارد مدرباً للاتفاق الذي يلعب بالدوري السعودي للمحترفين، حيث ورد أن النادي التزم بالملايين من أجل التعاقد مع اللاعبين لمساعدة مدربهم الجديد في بناء فريق من النجوم العالميين.ويتطلع المدرب البالغ من العمر 43 عامًا الآن إلى لم الشمل مع كوتينيو بعد أن وقع جيرارد مع البرازيلي عندما كان مدرب لأستون فيلا.في غضون ذلك، ورد أن أتليتيكو مدريد مستعداً للسماح للمهاجم موراتا بالمغادرة مقابل مبلغ منخفض هذا الصيف مع مناقشات أولية حول انتقال اللاعب الإسباني، وسط آمال اتفاقية في أن يتمكنوا من إقناعه بأن يصبح إحدى الصفقات الأولى لجيرارد. ومع ذلك يُزعم أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً يجذب أيضاً اهتمام إنتر ميلان وروما الإيطاليين والهلال السعودي أيضاً.

الشرق الأوسط
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