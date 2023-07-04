بايرن ميونيخ مستمر في مطاردة هاري كين

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يبدو واضحا أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لن يتخلى عن محاولاته التوقيع مع الهداف الإنجليزي الكبير هاري كين وذلك وفقا لمصادر «قناة سكاي البريطانية».

وأفاد مصدر خاص لـ«شبكة سكاي» أن عضو مجلس إدارة بايرن كارل هاينز رومينيغه يقود المفاوضات للحصول على المهاجم الإنجليزي هاري كين البالغ من العمر 29 عاما، الذي دخل السنة الأخيرة من عقده مع توتنهام.

يقال إن بايرن ميونيخ يحاول فك شفرة رغبة توتنهام في بيع كين هذا الصيف أم لا، ويريد الأبطال الألمان تقديم عرض آخر.

يصر توتنهام على أن كين ليس للبيع وأن النادي لن يرحب بأي عروض لشراء قائد منتخب إنجلترا.

كما أن توتنهام أيضا يشدد على أنهم لم يتلقوا عرضا أوليا لهاري كين رغم التقارير الواردة في أوروبا التي تفيد بتقديم عرض بحوالي 60 مليون باوند.

ولفتت «سكاي» أيضا أن بايرن يعتقد أن هاري كين يريد الانضمام إليهم على حساب أي ناد آخر إذا سمح له بالمغادرة هذا الصيف.

ويهتم بايرن ميونيخ بالتوقيع مع هاري كين بصفقة مجانية عندما ينتهي عقده في توتنهام في عام صيف 2024 إذا فشل النادي في الحصول على هاري كين هذا الصيف.