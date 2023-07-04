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لابورتا: ميسي رفض العودة إلى برشلونة.. والنادي يحضر له مفاجأة كبيرة

4
JULY
2023
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كشف رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض العودة إلى النادي الكتالوني، مشيرا إلى أن الأخير مدين بالمال لميسي حتى عام 2025.

وقرر ليونيل ميسي وضع حد لمسيرته الكروية في أوروبا، والانتقال من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي.

وعمل برشلونة على استعادة ميسي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن اللاعب فضل الابتعاد عن الأضواء والضغوط والاستمتاع بحياته مع عائلته في ميامي.

وتحدث خوان لابورتا حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائلا: “أتمنى لميسي كل النجاح والتوفيق. برشلونة سيحضر لميسي تكريما ضخما تزامنا مع مرور 125 عاما على تأسيس النادي. سيكون الأمر مثاليا عندما نكرمه بعد افتتاح ملعب كامب نو الجديد”.

وتابع: "كان لدينا اتفاق مع رابطة الليغا بتخصيص جزء من مواردنا لاستعادة ميسي، ولكن والده خورخي أخبرني بأن ميسي قد قضى عاما صعبا مليئا بالضغوطات في باريس، والآن يريد اللعب بدون ضغط، لذلك رفض العودة".

وأكمل خوان لابورتا: "نحن مدينون لميسي بالمال حتى عام 2025 بعد قيامه بتأجيل الحصول على راتبه في عهد المجلس السابق".

روسيا اليوم
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